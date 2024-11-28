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Головна Культура У Києві відбудеться шостий фестиваль “Дні есеїстики”
Анонс

У Києві відбудеться шостий фестиваль “Дні есеїстики”

28 листопада, 2024 четвер
20:09
Культура Дні есеєстики - афіша

"Дні есеїстики" пройдуть 9-12 грудня в межах Премії імені Юрія Шевельова. Тематика цьогорічного мініфестивалю — “Цінність тяглості”

Зміст

Також 16 грудня презентують книжку “Спіймати невловиме. Путівник світом есеїстики”, а 17 грудня вручать Премію імені Юрія Шевельова – за традицією, у день народження автора.

Еспресо - інформаційний партнер фестивалю “Дні есеїстики” та генеральний інформпартнер Премії імені Юрія Шевельова.

"Дні есеїстики" 9-12 грудня відбудуться у Києві, в приміщенні Києво-Могилянської Бізнес-Школи [kmbs].

Усі події також можна буде переглянути онлайн – на Facebook-сторінках Українського ПЕН та kmbs.

У межах "Днів есеїстики" заплановані дискусії, лекції та розмови з українськими авторами-есеїстами. 

"Шостий фестиваль “Дні есеїстики” особливий тим, що цьогоріч буде представлено проміжний підсумок пʼяти попередніх фестивальних програм: доповнену й адаптовану до текстової форми збірку лекцій та інших матеріалів про жанр есею. Кілька авторів у цій книжці повторюють, що в Україні есеїстика не могла існувати в тоталітарну совєтську добу. А Премія Шевельова, до якої приурочено цей фестиваль, не могла, як зауважує Микола Рябчук, виникнути раніше ніж у 2010-х: для нагородження найкращих зразків есеїстики цей жанр мав розвинутися і сформуватися в умовах свободи, а надто — мали зʼявитися читачі цього жанру", - розповідає кураторка "Днів есеїстики" 2024, журналістка та книжкова оглядачка Орися Грудка.

Програма "Днів есеїстики" 2024 року:
9 грудня (понеділок)
Серія авторських лекцій
17:00 — Остап Сливинський. Лекція “Homo peregrinus. Есей як подорож і подорож як есей”
18:15 — Борис Філоненко. Лекція “Комар Шевельова. Есеїстика та сучасне мистецтво”
19:30 — Богдан Коломійчук. Лекція “Творчість на межі”
Адреса: м. Київ, вул. Волоська 12/4, 7 корпус Києво-Могилянської академії, 4 поверх, kmbs big space (вхід з вул. Сковороди).
Для відвідування подій потрібно заповнити реєстраційну форму.

10 грудня (вівторок)
17:00 — Олександр Савчук. Лекція “Юрій Шевельов: нерустикальна українськість”
18:30 — Дискусія “Есеїстика у часі великих зрушень”
Учасники: Катерина Зарембо, Андрій Любка (онлайн), Артем Чех, Мирослав Лаюк.
Модераторка: Оксана Форостина
Адреса: м. Київ, вул. Волоська 12/4, 7 корпус Києво-Могилянської академії, 4 поверх, kmbs big space (вхід з вул. Сковороди).
Для відвідування подій потрібно заповнити реєстраційну форму.

11 грудня (середа)
18:00 — Розмова “Есей як джаз: пам’яті Олега Лишеги”
Учасники: Тарас Пастух, Богдана Матіяш, Юрко Прохасько
Модераторка: Роксоляна Свято.
Адреса: м. Київ, вул. Волоська 12/4, 7 корпус Києво-Могилянської академії, 4 поверх, kmbs big space (вхід з вул. Сковороди).
Для відвідування подій потрібно заповнити реєстраційну форму.

12 грудня (четвер)
17:00 — Розмова про кіноесеїстику та межі візуального
Учасники: Ірина Цілик, Дарія Бадьйор, Сергій Ксаверов, Марія Стоянова (онлайн).
Модераторка: Ірина Славінська
Адреса: м. Київ, вул. Волоська 12/4, 7 корпус Києво-Могилянської академії, 4 поверх, kmbs big space (вхід з вул. Сковороди).
Для відвідування подій потрібно заповнити реєстраційну форму.

16 грудня (понеділок) о 18:00 буде презентована книжка “Спіймати невловиме. Путівник світом есеїстики”, у якій 27 знаних есеїстів, письменників, журналістів та дослідників міркують про відкритий, невловимий і засадниче суб’єктивний жанр есею. Видання є підсумком п’яти років фестивалю “Дні есеїстики”, започаткованого у 2018 році. Книжка вийде у світ у грудні 2024 року у видавництві “Дух і Літера” в серії “Бібліотека Українського ПЕН” і серії Києво-Могилянської Бізнес-Школи “Ще”, упорядниця — Орися Грудка. Усі деталі про видання оголосимо незабаром.
Адреса презентації: м. Київ, вул. Волоська 12/4, 7 корпус Києво-Могилянської академії, 4 поверх, kmbs big space (вхід з вул. Сковороди).
Для відвідування подій потрібно заповнити реєстраційну форму.

17 грудня (вівторок) о 18:00 відбудеться церемонія нагородження лауреата Премії імені Юрія Шевельова 2024 року. Трансляцію можна буде дивитися онлайн на Facebook-сторінках Українського ПЕН та Києво-Могилянської Бізнес-Школи. Деталі будуть оголошені незабаром.

"Дні есеїстики" — мініфестиваль, покликаний популяризувати жанр есею, привертати увагу до творчості найвідоміших авторів-есеїстів, а також вводити українську есеїстику в загальносвітовий контекст. Фестиваль проводиться щороку в межах Премії імені Юрія Шевельова.
Організатори “Днів есеїстики”: Український ПЕН та Kyiv-Mohyla Business School [kmbs].
Засновники Премії: Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа, Видавництво "Дух і Літера", Центр юдаїки, Український науковий інститут Гарвардського університету

 

Теги:
Суспільство
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