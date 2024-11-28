Вперше у світі: сенат Австралії ухвалив закон про заборону користуватися соцмережами дітям до 16 років

Про це інформує АР.

Як зазначається, заборона поширюється на платформи TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X (колишній Twitter) та Instagram. Соцмережі нестимуть відповідальність за невиконання вимог і можуть бути оштрафовані на суму до 50 млн австралійських доларів (33 млн доларів США) за систематичні порушення.

Соцмережі мають рік, щоб впровадити заходи для виконання закону, перш ніж штрафи почнуть діяти. Поправки до закону забороняють платформам вимагати від користувачів надання паспортів чи інших документів для підтвердження віку.

Влада Австралії заявляє, що цей закон має на меті посилити онлайн-безпеку дітей. Проте у суспільства ініціатива викликала змішані реакції.

Прихильники, серед яких активісти та батьки, що постраждали від онлайн-шахраїв, наголошують на важливості захисту дітей від кіберзагроз. Проте опоненти, включаючи дитячих психологів і експертів із профілактики самогубств, вважають, що закон може завдати більше шкоди, ніж користі. Вони застерігають, що обмеження може ізолювати вразливих дітей, позбавити їх доступу до підтримки та штовхнути на небезпечні онлайн-платформи.

Своєю чергою такі компанії, як Meta (власник Facebook та Instagram), критикують закон за поспішність. На думку представників галузі, нові правила не враховують вже існуючі заходи безпеки та можуть бути складними для реалізації. Вони також висловлюють побоювання щодо порушення приватності всіх користувачів.

Законодавці підтримали ініціативу напередодні загальних виборів у травні 2025 року. Уряд сподівається, що виборці оцінять його зусилля у відповідь на стурбованість батьків щодо впливу соцмереж на дітей.