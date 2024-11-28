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РФ вдарила по Білозерці на Херсонщині: 4 поранених

Ольга Бабишена
28 листопада, 2024 четвер
19:31
Новини Херсонська область

Російська окупаційна армія у четвер, 28 листопада, атакувала Білозерку Херсонської області, внаслідок чого постраждали четверо людей

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Про це інформує Херсонська ОВА. 

Вказано, що від ворожого вогню постраждали четверо чоловіків, 22, 25, 27 та 35 років. Вони самостійно звернулись до лікарів, у них діагностували вибухові травми та контузії. 

"Медики надали постраждалим необхідну допомогу. Подальше  лікування вони проходитимуть амбулаторно", - додали в ОВА. 

  • 28 листопада російська армія понад 20 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області, застосовуючи артилерію та безпілотники. 
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