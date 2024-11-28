РФ вдарила по Білозерці на Херсонщині: 4 поранених

Про це інформує Херсонська ОВА.

Вказано, що від ворожого вогню постраждали четверо чоловіків, 22, 25, 27 та 35 років. Вони самостійно звернулись до лікарів, у них діагностували вибухові травми та контузії.

"Медики надали постраждалим необхідну допомогу. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно", - додали в ОВА.