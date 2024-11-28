РФ вдарила по Білозерці на Херсонщині: 4 поранених
Російська окупаційна армія у четвер, 28 листопада, атакувала Білозерку Херсонської області, внаслідок чого постраждали четверо людей
Про це інформує Херсонська ОВА.
Вказано, що від ворожого вогню постраждали четверо чоловіків, 22, 25, 27 та 35 років. Вони самостійно звернулись до лікарів, у них діагностували вибухові травми та контузії.
"Медики надали постраждалим необхідну допомогу. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно", - додали в ОВА.
- 28 листопада російська армія понад 20 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області, застосовуючи артилерію та безпілотники.
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