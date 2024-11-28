РФ протягом дня понад 20 разів атакувала Нікопольщину: поранено чоловіка
Російська окупаційна армія 28 листопада понад 20 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області, застосовуючи артилерію та безпілотники
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Протягом дня російська армія атакувала Нікопольщину – райцентр, Покровську, Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську громади. Загалом – понад 20 разів. Ворог застосовував безпілотники та артилерію", - написав він.
За даними посадовця, внаслідок атак постраждав 33-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Через ворожі обстріли пошкоджено комунальне підприємство, 11 приватних будинків, 6 господарських споруд, гараж, мопед. Зачепило також лінії електропередачі й газогін.
- 25 листопада внаслідок прильоту дрона-камікадзе в Нікополі постраждали 48-річна жінка та 54-річний чоловік.
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