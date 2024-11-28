Переговори Сибіги й Сікорського є шансом нормалізувати відносини між Україною й Польщею, - політолог Магда

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Переговори Міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з Міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, це шанс на нормалізацію відносин, а не свідчення нормалізації. Все залежить від нас самих. Якщо ми будемо ставитися до ексгумації жертв Волинської трагедії, як до чогось абсолютно неможливого, то як ми можемо дізнатися про реальну кількість жертв? Треба вчитися бути прагматичними у відносинах з нашими сусідами, інакше добросусідства не буде", - зазначив Магда.

У січні наступного року Польща почне головувати в Раді Європейського Союзу. За словами політолога, українці повинні поставити собі питання: що важливіше - порозумітися з країною, яка буде головувати в Раді ЄС наступні півроку після Віктора Орбана, чи відновити таблицю на пам'ятнику на горі Монастир, яка вже давно не існує в первинному вигляді.

"Є цікавий момент: вояки УПА, поховані на горі Монастир, ймовірно, були громадянами Другої Речі Посполитої, як і поляки та українці, що загинули на Волині. Відповідно, ми маємо говорити комплексно. Не варто очікувати, що для нас буде створений режим найбільшого сприяння. Тому треба дивитися на це прагматично", - додав Магда.