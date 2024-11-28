Переговори Сибіги й Сікорського є шансом нормалізувати відносини між Україною й Польщею, - політолог Магда
Виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда розповів про важливість прагматичного підходу у відносинах з Польщею
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Переговори Міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з Міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, це шанс на нормалізацію відносин, а не свідчення нормалізації. Все залежить від нас самих. Якщо ми будемо ставитися до ексгумації жертв Волинської трагедії, як до чогось абсолютно неможливого, то як ми можемо дізнатися про реальну кількість жертв? Треба вчитися бути прагматичними у відносинах з нашими сусідами, інакше добросусідства не буде", - зазначив Магда.
У січні наступного року Польща почне головувати в Раді Європейського Союзу. За словами політолога, українці повинні поставити собі питання: що важливіше - порозумітися з країною, яка буде головувати в Раді ЄС наступні півроку після Віктора Орбана, чи відновити таблицю на пам'ятнику на горі Монастир, яка вже давно не існує в первинному вигляді.
"Є цікавий момент: вояки УПА, поховані на горі Монастир, ймовірно, були громадянами Другої Речі Посполитої, як і поляки та українці, що загинули на Волині. Відповідно, ми маємо говорити комплексно. Не варто очікувати, що для нас буде створений режим найбільшого сприяння. Тому треба дивитися на це прагматично", - додав Магда.
- Наприкінці жовтня у МЗС Польщі заявили, що Варшава в першому переговорному розділі про членство України в ЄС планує порушити тему Волинської трагедії у відносинах з Києвом, зокрема, щодо проведення ексгумацій польських жертв.
- Голова МЗС Сибіга висловив готовність України обговорювати з Польщею питання Волинської трагедії. Водночас очільник УІНП Антон Дробович заявив, що Український інститут національної памʼяті має намір включити роботи щодо пошуку та ексгумації останків жертв Волинської трагедії до плану заходів на 2025 рік. Проте там зазначали, що офіційних звернень від Польщі із проханням дозволити ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії не отримували.
- 26 листопада, міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга у Варшаві ухвалили спільну заяву, в якій Україна підтвердила відсутність перешкод для проведення ексгумації жертв Волинської трагедії.
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