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Медведєв купив у Великій Британії яхту за $4,3 млн, – розслідування

Юлія Лаврук
28 листопада, 2024 четвер
19:03
Світ Дмитро Медведєв

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв через підставних осіб придбав у Великій Британії яхту, побудовану у 2024 році. Її ціна склала $4,3 млн

Зміст

Про це йдеться в журналістському розслідування видання The Insider.

Там зазначили, що Дмитро Медведєв неодноразово висловлювався неполіткоректно щодо Великої Британії.

"Він називав її "вічним ворогом" Росії, мріяв скинути на Лондон бомбу. Однак нелюбов Медведєва до "англосаксів", виявляється, не поширюється на британські яхти", – йдеться в матеріалі.

За даними The Insider, посередником під час постачання нової яхти Hurry Up виступила компанія "Маринпоинт", а одержувачем – Фонд підтримки національних морських програм.

У виданні зазначили, що цим фондом керує співробітник охоронного підприємства Дмитро Устратов, який паралельно обіймає посаду гендиректора в АТ ІФК "Альтер".

"Бенефіціар "Альтера" – однокурсник Медведєва Ілля Єлісєєв, він же очолює і Наглядову раду фонду. Єлісєєв виконує роль керуючого активами експрезидента", – йдеться в матеріалі.

Фонд підтримки національних морських програм у 2023 році отримав пожертви на суму 2,3 млрд рублів. Однак, як зазначили журналісти, "знайти сліди "благодійної" діяльності організації виявилося складніше, ніж придбану ним яхту".

The Insider також додав, що Hurry Up не єдина яхта у флотилії Медведєва. У 2023 році для нього доставили яхту GV за $5 млн.

"Під час ввезення в документах як одержувач фігурував просто капітан судна Анатолій Наумов. Але коли журналісти "Верстки" зателефонували йому під виглядом митних інспекторів, він зізнався, що яхта для Медведєва", – йдеться в матеріалі.

  • У травні Дмитро Медведєв погрожував атакувати Велику Британію, якщо Україна битиме ракетами Storm Shadow по території Росії.
Теги:
Новини
Росія
Дмитро Медведєв
Велика Британiя
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