У Києві піротехніки виявили залишки російської крилатої ракети Х-55

Про це повідомили в МВС України.

Там зазначили, що уламки не становили прямої загрози, але могли нести небезпеку без оперативного втручання.

"Нагадуємо! Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте і не торкайтеся його! Одразу повідомте про знахідку за номером 101, 102 чи 112", – закликали в МВС.