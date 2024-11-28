У Києві піротехніки виявили залишки російської крилатої ракети Х-55
У четвер, 28 листопада, в одному з районів Києва піротехніки ДСНС виявили залишки російської авіаційної крилатої ракети Х-55
Про це повідомили в МВС України.
Там зазначили, що уламки не становили прямої загрози, але могли нести небезпеку без оперативного втручання.
"Нагадуємо! Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте і не торкайтеся його! Одразу повідомте про знахідку за номером 101, 102 чи 112", – закликали в МВС.
- Зранку 28 листопада Росія підняла в повітря Ту-95МС і здійснила масований ракетний удар по Україні, у кількох областях пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури, є поранені.
- Актуальне
- Важливе