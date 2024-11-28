Кіпр позбавив громадянства 77 осіб: у списку Коломойський і Дерипаска

Про це пише Politico з посиланням на кіпрські ЗМІ.

Призупинена у 2020 році програма "паспорт за готівку" надавала іноземцям право на проживання та громадянство, якщо вони інвестували в країну мільйони євро. Проте на засіданні Ради міністрів цього тижня уряд вирішив відкликати ще 77 "золотих" паспортів, більшість з яких належать громадянам Росії.

Зокрема, до списку потрапили Олексій Кузьмічов, "металургійний барон" Олег Дерипаска, колишній слідчий ФСБ Сергій Ковбасюк та український мільярдер Ігор Коломойський, заарештований у Києві за звинуваченням у шахрайстві та відмиванні грошей.

Урядовці у Нікосії зазначили, що не коментують публікації, які стосуються конфіденційних рішень Ради міністрів або питань, які стосуються суто особистих даних.

Як пише видання, причинами анулювання паспортів є неправдиві декларації, кримінальне минуле і невідповідність вимогам натуралізації. Загальна кількість анульованих паспортів зросла до 286.

Схема "золотих віз", створена у 2013 році, принесла Кіпру близько 7 млрд євро. Найбільшими учасниками схеми були громадяни Росії та Китаю, а курортне місто Лімасол тепер відоме як "Лімассолград", оскільки багато нерухомості в ньому належить росіянам.