Кіпр позбавив Коломойського громадянства, - ЗМІ

Про це повідомляє кіпрська газета Philenews.

Зазначається, що таке рішення було прийняте 4 вересня через сумнівну репутацію та ризики для іміджу країни, а також є частиною політики контролю над інвестиційними паспортами.

За даними видання, Коломойський отримав кіпрське громадянство у 2010 році через інвестиційну програму, але не зазначив у заявці на натуралізацію, що є фігурантом справи про ухилення від сплати податків у Росії, відзначеної ще у 2008 році.

Кіпрські чиновники зазначили, що Коломойський мав сумнівну репутацію як до, так і після натуралізації, і його присутність на острові створює ризики для репутації Кіпру.

Окрім Коломойського, громадянства були позбавлені також сім'я єгипетського інвестора Мохамеда Абдельрахмана Мохамеда Салема і сім'я росіянина Максима Захарченка. Щодо Захарченка в Кіпрі встановили, що він приховав відкриту цивільну справу проти себе та заморожування активів у США.

Рішення уряду стало відомим 14 вересня, а зазначене позбавлення громадянства є частиною загальної політики Кіпру щодо контролю над інвестиційними паспортами.

Що відомо про справи Коломойського

На початку вересня 2023 року СБУ оголосила Ігорю Коломойському підозру в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського райсуду Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство - арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у 509 млн грн.

Ігорю Коломойському інкримінували шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном. Пізніше Коломойському та ще 5 особам - колишнім працівникам банківської установи детективи НАБУ повідомили про підозру в заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

15 вересня СБУ поінформувала, що олігарху повідомили про третю підозру щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн. 25 вересня 2023 року в Київському апеляційному суді відбулося засідання у справі олігарха Коломойського. Його відвідали колишній очільник МКІП Олександр Ткаченко та телеведучі телеканалу "1+1", які погодилися взяти олігарха на поруки.

У листопаді Шевченківський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою олігарха Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року.

21 грудня 2023 року Апеляційний суд залишив Коломойського під вартою, водночас зменшивши розмір застави з 3 млрд 891 млн грн до 2 млрд 650 млн грн. 22 січня цього року Шевченківський районний суд Києва залишив Коломойського під вартою до 2 березня із заставою у розмірі 2,65 млрд грн, а згодом продовжив арешт до 2 червня 2024 року, але зменшив заставу - з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн.

Згодом Коломойський отримав нову підозру - щодо замовлення вбивства директора юридичної компанії задля особистої помсти. У четвер, 9 травня, бізнесмену обрали запобіжний захід - тримання під вартою до 7 липня 2024 року.

16 травня Київський апеляційний суд закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського до НБУ та ПриватБанку про розірвання договорів його особистої поруки за кредитами ПриватБанку.

18 липня суд продовжив запобіжний захід Коломойському до 2 вересня. 9 серпня детективи Бюро економічної безпеки повідомили про зміну раніше оголошеної підозри Коломойському.

Детективи Бюро економічної безпеки 21 серпня повідомили, що завершили досудове розслідування проти Ігоря Коломойського за чотирма статтями Кримінального кодексу України.