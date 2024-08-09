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Головна Кримінал БЕБ внесло зміни до раніше оголошеної підозри Коломойському

БЕБ внесло зміни до раніше оголошеної підозри Коломойському

Олена Будько
9 серпня, 2024 п'ятниця
20:15
Кримінал Ігор Коломойський, суд

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про зміну раніше оголошеної підозри бізнесмену Ігорю Коломойському

Зміст

Про це повідомили у пресслужбі БЕБ. 

До оголошеної раніше підозри внесли зміни та додали уточнені механізми вчинення злочинів. Мова про незаконні дії з банківськими документами, коли Коломойський фактично не вніс 5,8 млрд грн у касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. 

У тексті нового документа зазначено, що частину безпідставно зарахованих на особисті рахунки Коломойського грошей – понад 2 млрд грн – сформували завдяки кредитним коштам підконтрольного банку.

Також детективи довели факт того, що Коломойський організував заволодіння понад 3,3 млрд грн Укрнафти й учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. За інформацією БЕБ, під час досудового розслідування з'ясували, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, яких фактично не виконували. 

Надалі отримані незаконним шляхом 5,3 млрд грн олігарх легалізував. 

Таким чином Ігорю Коломойському оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених чотирма статтями Кримінального кодексу. Як уточнила Економічна правда, раніше йому інкримінували ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з банківськими документами), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (відмивання) Кримінального кодексу України. Зараз додали ще одну статтю: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Тепер готують відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справи Коломойського

2 вересня 2023 року СБУ оголосила Ігорю Коломойському підозру в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського райсуду Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство - арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у 509 млн грн.

Ігорю Коломойському інкримінують шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном.

Пізніше Коломойському та ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи детективи НАБУ повідомили про підозру в заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

15 вересня 2023 року СБУ поінформувала, що олігарху повідомили про третю підозру щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн. 

25 вересня 2023 року в Київському апеляційному суді відбулося засідання у справі олігарха Коломойського. Його відвідали колишній очільник МКІП Олександр Ткаченко та телеведучі телеканалу "1+1", які погодилися взяти олігарха на поруки.

28 листопада 2023 року Шевченківський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою олігарха Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року.

21 грудня 2023 року Апеляційний суд залишив Коломойського під вартою, водночас зменшивши розмір застави з 3 млрд 891 млн грн до 2 млрд 650 млн грн.

22 січня цього року Шевченківський районний суд Києва залишив Коломойського під вартою до 2 березня із заставою у розмірі 2,65 млрд грн, а згодом продовжив арешт до 2 червня 2024 року, але зменшив заставу - з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн. 

Згодом Коломойський отримав нову підозру - щодо замовлення вбивства директора юридичної компанії задля особистої помсти. У четвер, 9 травня, бізнесмену обрали запобіжний захід - тримання під вартою до 7 липня 2024 року.

16 травня Київський апеляційний суд закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського до НБУ та ПриватБанку про розірвання договорів його особистої поруки за кредитами ПриватБанку.

18 липня продовжив запобіжний захід Коломойському до 2 вересня.

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