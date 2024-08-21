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Детективи БЕБ завершили досудове розслідування щодо Коломойського

Юлія Лаврук
21 серпня, 2024 середа
15:56
Кримінал На фото: Ігор Коломойський

Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського за чотирма статтями Кримінального кодексу України

Зміст

Про це повідомляє БЕБ.

Мова йде про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.

Детективи зазначили, що частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей - понад 2 млн грн - була сформована завдяки кредитним коштам підконтрольного банку.

Крім того, детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн Укрнафти та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.

Під час досудового розслідування детективи встановили, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, яких фактично не виконували. Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував. 

БЕБ виділило матеріали досудового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191. 

Матеріали досудового розслідування відкрито стороні захисту для ознайомлення. Водночас триває слідство щодо інших учасників  організованої та керованої олігархом групи.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справи Коломойського

На початку вересня 2023 року СБУ оголосила Ігорю Коломойському підозру в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського райсуду Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство - арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у 509 млн грн.

Ігорю Коломойському інкримінували шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном. Пізніше Коломойському та ще 5 особам - колишнім працівникам банківської установи детективи НАБУ повідомили про підозру в заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

15 вересня СБУ поінформувала, що олігарху повідомили про третю підозру щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн.  25 вересня 2023 року в Київському апеляційному суді відбулося засідання у справі олігарха Коломойського. Його відвідали колишній очільник МКІП Олександр Ткаченко та телеведучі телеканалу "1+1", які погодилися взяти олігарха на поруки.

У листопаді Шевченківський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою олігарха Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року.

21 грудня 2023 року Апеляційний суд залишив Коломойського під вартою, водночас зменшивши розмір застави з 3 млрд 891 млн грн до 2 млрд 650 млн грн. 22 січня цього року Шевченківський районний суд Києва залишив Коломойського під вартою до 2 березня із заставою у розмірі 2,65 млрд грн, а згодом продовжив арешт до 2 червня 2024 року, але зменшив заставу - з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн. 

Згодом Коломойський отримав нову підозру - щодо замовлення вбивства директора юридичної компанії задля особистої помсти. У четвер, 9 травня, бізнесмену обрали запобіжний захід - тримання під вартою до 7 липня 2024 року.

16 травня Київський апеляційний суд закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського до НБУ та ПриватБанку про розірвання договорів його особистої поруки за кредитами ПриватБанку.

18 липня суд продовжив запобіжний захід Коломойському до 2 вересня. 9 серпня детективи Бюро економічної безпеки повідомили про зміну раніше оголошеної підозри Коломойському.

Теги:
Суспільство
Україна
олігархи
Ігор Коломойський
БЕБ
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