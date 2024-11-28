В Іспанії затримали 10 осіб, які перевозили гашиш з Африки виготовленими в Україні дронами
Правоохоронці в Іспанії ліквідували злочинну організацію з 10 людей, яких підозрюють у завезенні гашишу з Марокко за допомогою безпілотних літальних апаратів, нібито виготовлених в Україні
Про це інформує міністерство внутрішніх справ Іспанії.
Там зазначають що "наркодрони" виготовляли в Україні та транспортували на південь Іспанії для використання злочинними організаціями, розташованими на Кампо-де-Гібралтар і Коста-дель-Соль.
Безпілотники мали здатність перевозити близько 10 кг гашишу за один рейс і мали радіус дії понад 50 км.
Зокрема, під час розслідування стало відомо, що злочинна організація намагалася відправити до тисячі кг гашишу за допомогою дронів.
Правоохоронці провели шість обшуків у будинках в Альхесірасі та Марбельї, заарештувавши 9 осіб як підозрюваних у торгівлі наркотиками та участі у злочинних організаціях.
У ході розслідування було вилучено три безпілотники, пристрої для їх дистанційного керування, інструменти для їх ремонту та значні суми готівки й наркотиків, які могли бути ввезені в Іспанію таким способом. Сімох з десяти учасників схеми вже заарештували.
- Нещодавно правоохоронці в Україні ліквідували міжнародну злочинну організацію, яка торгувала наркотиками в різних країнах світу. У них вилучили "товару" на 20 млн грн.
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