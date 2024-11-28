"Ризик для Росії занадто великий”: авіаексперт Романенко пояснив, чому Путін не застосує ядерну зброю

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Якщо на ракеті "Орешник" буде стояти стандартна ядерна бойова частина, то дійсно територія ураження буде дуже серйозною. Це потужність ядерної бомби від 600 кілотонн до 1,2 мегатонни. Тому, дійсно в ядерному варіанті це буде дуже серйозне ураження. Втім, якщо Кремль наважиться застосувати таку зброю, то тоді вся Росія, наголошую - вся територія Росії, може отримати таку відповідь, що потім їх доведеться збирати в лопатку збирати", - вважає Романенко.

Експерт наголосив, що скоріше за все, росіяни можуть продовжити удари по території України удари ракетами "Орешник" без ядерної бойової частини.

"Навряд-чи Росія наважиться атакувати Захід ракетами з ядерними бойовими частинами. По Україні вони ж можуть стріляти лише болванками так, як це було, коли вони вдарили ракетою "Орешник" по Дніпру. Оскільки, якщо вони застосовують ядерну бойову частину, то територія зазнає радіоактивного зараження. Такі зараження вітром може рознести не тільки по території України, а й по Росії, Білорусі, Європі, Туреччині й т.д. Слід розуміти, що росіяни звісно кровожерливі, але точно не ідіоти. Тому, навряд чи вони будуть застосовувати по нашій території ракети з ядерною бойовою частиною. Що стосується ракети "Орешник" без ядерного боєзаряду, то там вага бойової частини понад 1200 кг і розділяється на 6 частин, кожна з яких менш як 200 кг. Ці бойові частини складаються не з суцільного металу й мають теплозахисний шар. За визначенням в ці бойові частини не можна вкладати вибухівку, бо вона не витримає температур через щільність атмосфери", - додав він.

Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Що відомо

Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.

Ввечері 21 листопада МЗС відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо використання балістичної ракети "Орешник" для удару по Україні.

За даними Головного управління розвідки, РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою комплексу "Кедр" із 36 суббоєприпасами. Раніше в Україні припускали, що РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубєж", а диктатор Володимир Путін заявляв про ракету середньої дальності "Орешник".

Керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов після атаки міжконтинентальної балістичної ракети пояснив, у чому різниця між "Орешником" і "Кедром".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва продовжуватиме випробування ракетної системи "Орешник", назвавши її "гарантом суверенітету". За його словами, система є "результатом роботи спеціалістів із нової Росії".

ISW писав, що Росія може додатково провести випробувальні запуски балістичних ракет, таких самих, якими атакувала напередодні, або подібних, найближчими днями.

Служба безпеки України представила унікальні докази чергової російської агресії, показавши світовим ЗМІ уламки балістичної ракети "Орешник", випущеної Росією по Дніпру минулого тижня.

28 листопада Путін заявив, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для нової ракети "Орешник", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада.

