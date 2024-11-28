За найгіршим сценарієм у Херсоні через обстріли РФ світла може не бути кілька днів, - Мрочко
Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко поінформував, що у Херсоні через російські обстріли світла може не бути кілька днів: це найгірший сценарій
Про це він повідомив у telegram.
За його словами, Херсонська МВА "вживає усіх необхідних заходів, щоб максимально оперативно усунути наслідки атаки рашистів". Мрочко зазначив, що за найгіршими прогнозами Херсон може залишитися без електрики на кілька днів
"Ми робимо все можливе, щоб заживити місто раніше. Дуже розраховуємо на сусідів — миколаївців. Сподіваємось, що зранку зможемо подати електрику на об’єкти критичної інфраструктури і забезпечити стале водо-, газо- та теплопостачання для населення", - сказав він.
Мрочко додав, що наразі у Херсоні буде обмеження у подачі води: вона буде дві години зранку і три години ввечері. Також організують підвезення питної води по районах, а для мешканців будинків, у яких немає електропостачання, розвозитимуть гарячі обіди.
- Уночі та вранці 28 листопада російський ворог запустив по території України 188 повітряних цілей. Сили протиповітряної оборони знищили 79 ракет і 35 безпілотників. Зафіксовано 12 влучань, масоване застосування РФ ракет та дронів часто перевищує кількість засобів прикриття.
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