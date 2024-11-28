Сили ППО знищили 79 ракет і 35 безпілотників РФ
Уночі та вранці 28 листопада російський ворог запустив по території України 188 повітряних цілей. Сили протиповітряної оборони знищили 79 ракет і 35 безпілотників
Про це повідомляють Повітряні сили.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 188 засобів повітряного нападу:
- 3 зенітні керовані ракети С-300,
- 57 крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС,
- 28 крилатих ракет "Калібр",
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69,
- 97 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 10:30 підтверджено збиття 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр", 3 керованих авіаційних ракет Х-59/69 і 35 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.
Крім цього, 62 ворожих безпілотники локаційно втрачено.
- Ввечері середи, 27 листопада, російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА: на території Київської області працювала ППО. Зранку 28 листопада Росія підняла в повітря Ту-95МС і здійснила пуски ракет.
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