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Сили ППО знищили 79 ракет і 35 безпілотників РФ

Катерина Єсікова
28 листопада, 2024 четвер
11:02
Війна з Росією ППО

Уночі та вранці 28 листопада російський ворог запустив по території України 188 повітряних цілей. Сили протиповітряної оборони знищили 79 ракет і 35 безпілотників

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Про це повідомляють Повітряні сили. 

наслідки нічної атаки по Україні

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 188 засобів повітряного нападу:

  • 3 зенітні керовані ракети С-300,
  • 57 крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС,
  • 28 крилатих ракет "Калібр", 
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, 
  • 97 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10:30 підтверджено збиття 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр", 3 керованих авіаційних ракет Х-59/69 і 35 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.

Крім цього, 62 ворожих безпілотники локаційно втрачено.

  • Ввечері середи, 27 листопада, російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА: на території Київської області працювала ППО. Зранку 28 листопада Росія підняла в повітря Ту-95МС і здійснила пуски ракет.
     
Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
ЗСУ
Військові новини
ракетний удар
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