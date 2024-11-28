Речник МЗС про намір Фіцо поїхати на парад 9 травня до РФ: "Може, перед Москвою варто заїхати в Херсон?"

Так він прокоментував намір прем'єра Словаччини Роберта Фіцо поїхати на парад 9 травня до РФ, передає Укрінформ.

За словами Тихого, напавши на Україну, Кремль фактично розтоптав пам’ять про спільну боротьбу з нацизмом у Другій світовій війні.

"Україна брала активну участь у боротьбі проти нацизму, і її заслуги у цій перемозі не можна применшувати", - висловився дипломат і додав, що Росія багато років намагалася монополізувати цю перемогу.

Речник МЗС нагадав, що у Другій світовій війні загинуло від 8 до 10 млн українців, тобто майже чверть тогочасного населення України, а в 1944 році кожен третій військовослужбовець Червоної армії був вихідцем з України.

"Тому в нас питання: що це за відзначення лише в Москві й ігнорування взагалі ролі України у Другій світовій війні? Може, перед Москвою варто заїхати в Херсон, Запоріжжя, Харків, Київ і в ті міста, якими фронти Другої світової прокотилися спочатку із заходу на схід, а потім зі сходу на захід? Ми просто нагадуємо ці факти й просимо коректно ставитися до участі та внеску України в перемогу над нацизмом", - резюмував Тихий.