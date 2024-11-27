Прем'єр Словаччини Фіцо прийняв запрошення до Москви на 9 травня

Про це повідомляє Aktuality.

Зазначено, що Фіцо може стати першим представником Словаччини, який поїде до РФ з початку повномасштабної війни в Україні.

Очільник словацького уряду підтвердив у соціальних мережах, що глава Кремля офіційно запросив його в Москву з нагоди завершення Другої світової війни в Європі, яку росіяни відзначають 9 травня. Фіцо сказав, що він "із задоволенням прийняв" пропозицію.

У матеріалі розповідають: Фіцо підкреслив роль Червоної армії та СРСР у поваленні фашизму те перемозі у світовій війні. Він додав, що словаки "з благоговінням і повагою згадують всі річниці і події, пов'язані зі звільненням нашої території Червоною Армією в 1944-1945 роках".

За словами премʼєра, уряд Словаччини підтримує спадщину боротьби з фашизмом та "історичну правду" про Другу світову й роль Червоної армії в ній.

"Тому також у 2025 році уряд Словаччини візьме на себе опіку організації кількох заходів, кульмінацією яких стануть травневі святкування перемоги над фашизмом. У дусі вищевикладеного природно, що я як прем’єр-міністр Словацької Республіки надзвичайно зацікавлений в участі в офіційних урочистостях з нагоди перемоги над фашизмом, які відбудуться 9 травня 2025 року в Москві. Тому я із задоволенням прийняв офіційне запрошення резидента Російської Федерації В. Путіна взяти участь у цих важливих урочистостях, що я й зроблю", - зазначив Фіцо.