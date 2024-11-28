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Головна Статті Чому Південна Корея відмовляється постачати зброю Україні та як проходить процес розмінування на деокупованих територіях. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Чому Південна Корея відмовляється постачати зброю Україні та як проходить процес розмінування на деокупованих територіях. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець Віталій Бесараб
28 листопада, 2024 четвер
20:34
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Сьогодні стало відомо, що Південна Корея відмовила Україні в постачанні озброєнь. В Україні покладали певні сподівання на візит Рустема Умєрова до Сеула. Україна насамперед хотіла отримати від Південної Кореї системи ППО Shingung. Ці ЗРК здатні збивати повітряні цілі на відстані понад 100 км. Також Україна створила запит на боєприпаси, артилерійські системи, танки і т.д.

Зміст

Росія завдала чергового масованого удару по енергетичній системі України

У четвер, 28 листопада, Російська Федерація завдала чергового масованого удару по території України. Ще з вечора 27 листопада російські окупанти запустили безпілотники, після чого атакували Україну ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря, а ближче до ранку здійснили пуски зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 ракетами Х-101. Загалом, згідно з повідомленням від командування Повітряних сил, ворог використав 188 засобів далекобійного враження, половину з яких становили ракети, а решту - ударні БПЛА. Ця атака була вчергове скерована по енергообʼєктах України. Варто зауважити, що силам ППО вдалось збити понад 90% російських ракет. Зокрема, 76 ракет "Калібр" та Х-101, а також українські військові знайшли серед уламків й частини ракети Х-55. Цей тип ракети використовується у варіанті Х-555 як ядерна бойова одиниця. Загалом було зафіксовано близько десятка влучань у наші обʼєкти енергетичної системи. Ця атака дуже нашкодила українській енергосистемі. Тому, зараз енергетики змушені збільшити обмеження постачання світла й працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. 

На тлі цього зʼявились повідомлення від наших сил ППО, де йдеться не лише про кількісні показники збиття ворожих засобів ураження, а й про складнощі, які повʼязані з відбиттям цієї атаки. Було повідомлено, що ворог зараз намагається використовувати значну кількість ракет і на окремих ділянках ми маємо нижчі можливості збивати ці засоби ураження. Також говорилось про те, що ворог удосконалює засоби повітряного нападу. Зокрема, росіяни застосовують ракети з тепловими пастками, засобами РЕБ, а тому збивати такі ракети стає важче. Також ворог дуже ретельно готується до таких атак і обирає погодні умови для цього.

Загалом ми розуміємо, що ворог накопичував тривалий час ракети Х-101. Росіяни змогли накопичити понад 200 таких ракет перед цією атакою. Можемо прогнозувати, що і далі буде здійснювати атаки на нашу енергетичну систему. Саме тому актуальним питанням залишається посилення ППО, зокрема, збільшення систем протиповітряної системи й цей процес відбувається. Сьогодні стало відомо, що Нідерланди передали Україні ще три пускові установки до ЗРК Patriot. Також важливо збільшувати взаємодію між різними підрозділами, які забезпечують збиття ворожих засобів нападу.

Південна Корея відмовляється постачати озброєння для України

В контексті посилення протиповітряної оборони України варто згадати візит міністра оборони Рустема Умєрова до Південної Кореї. Відомо, що в Києві покладали певні сподівання на цей візит. Україна насамперед хотіла отримати від Південної Кореї системи ППО Shingung. Ці ЗРК здатні збивати повітряні цілі на відстані понад 100 км. Також Україна створила запит на боєприпаси, артилерійські системи, танки тощо. Звісно, що весь перелік цієї зброї Україна готова була не отримувати, а купувати. Втім, сьогодні головний південнокорейський канал SBS повідомив, що Сеул не готовий до таких кроків. Щодо ЗРК Shingung було повідомлено, що вони тільки виготовляються і їх можна буде отримати лише після 2030 року. 

Щодо боєприпасів, то в Києві розуміли складнощі законодавства Південної Кореї, яке не дозволяє напряму постачати зброю до країн у стані війни й тому був запит на хоча б порохові заряди до снарядів. Однак, всі пропозиції України були відхилені так само як і постачання РЛС до систем ППО і для засобів контрбатарейної боротьби. Зрозуміло, що ситуація може змінитись, оскільки Сеул вичікує те, яку позицію буде займати нова адміністрація Дональда Трампа. В Сеулі не будуть поспішати з таким рішенням, але Україні потрібно й надалі працювати з цією країною.

Складнощі в процесі гуманітарного розмінування деокупованих територій України

Викладач навчального центру "Шериф Розмінування" (SHERIFF Demining) Олексій Падун розповів, що Росія продовжує шукати ескалацію загроз для України. Ворог змінює підходи впливу не тільки на військових та силових структур, а на дестабілізацію суспільства в цілому. Падун розповів, що компанія SHERIFF більше зосереджена на гуманітарному розмінуванні території після проведення бойових дій.

Олексій Падун наголосив, що гуманітарне розмінування значно відрізняється від розмінування, яке проводить Міноборони та ДСНС. Гуманітарне розмінування має кілька напрямів. Зокрема, інформування населення про мінну небезпеку, технічне та не технічне обстеження. Він зазначив, що найскладнішим є розмінування житлових будівель та сільськогосподарських земель. Найбільше замовлень до компанії про гуманітарне розмінування надходить від місцевих органів влади, приватних клієнтів, а також компанія співпрацює з багатьма міжнародними організаціями для розмінування деокупованих територій.

Гуманітарне розмінування, за словами Падуна, має державне фінансування та гранти від міжнародних партнерів. Якщо на розмінування спрямовуються кошти через Міністерство економіки України в рамках програми United24, то там є спеціальні програми, кошти яких спрямовуються безпосередньо на гуманітарне розмінування.

Олексій Падун зазначив, що місцеві громади мають можливість власноруч проводити гуманітарне розмінування, але в цьому питанні є цілий перелік вимог та процедур. По-перше, потрібно пройти сертифікацію, яка надається Оператором протимінної діяльності за окремими напрямками. Потім потрібно отримати необхідні дозволи на таку діяльність. Відповідні дозволи надаються від державних структур. Також він зауважив, що дуже важливими є підготовка та навчання спеціалістів для розмінування, а також забезпечення їх необхідним обладнанням для проведення робіт з гуманітарного розмінування. Тобто, засобами захисту та засобами виявлення вибухонебезпечних предметів.

Сучасні технології дозволяють спростити та пришвидшити процес розмінування

Олексій Падун також зауважив, що у питанні розмінування дуже важливо використовувати новітні технологічні рішення. Оскільки, це не тільки спрощує, а й прискорює процес розмінування. До прикладу, компанія SHERIFF використовує дрони з магнітометрами для гуманітарного розмінування. Такі дрони дуже швидко та безпечно можуть обстежувати великі території. Також в компанії використовують сучасні металошукачі, які дозволяють виявляти вибухонебезпечні предмети глибоко в землі. Компанія SHERIFF теж активно співпрацює з мобільним оператором “Київстар”, де зробили надточну позиціювальну геолокацію для розмінування, яка простіше дозволяє знаходити вибухонебезпечні предмети

Теги:
Новини
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Росія
зброя
Нідерланди
Сергій Згурець
ППО
російська армія
Південна Корея
ЗСУ
тероризм
Війна з Росією
ракетний удар
Міністр оборони України
зброя для України
Колонка Згурця
Рустем Умєров
Енергетика
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