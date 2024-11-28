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Південна Корея відмовила Україні у продажі озброєння, - ЗМІ

Катерина Єсікова
28 листопада, 2024 четвер
10:33
Світ Рустем Умєров

Під час візиту до Південної Кореї українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим просили продати Україні озброєння. Натомість уряд країни відмовився

Зміст

Про це повідомляє південнокорейський телеканал SBS.

Зазначається. що делегація просила продати Україні озброєння, а не поставити його безкоштовно. Мова йшла про зенітні ракетні комплекси Cheongung та інші засоби протиповітряної оборони, зокрема радіолокаційні системи та артилерійські снаряди.

Як повідомляється, уряд Південної Кореї заявив, що експортувати зброю в Україну складно, оскільки це може призвести до порушення законів про зовнішню торгівлю, які обмежують експорт до зон бойових дій.

Крім цього, уряд Південної Кореї заявив, що через високий попит і експортні зобов’язання постачання систем Cheongung раніше 2030 року є неможливим.

  • Міністр оборони України Рустем Умєров 27 листопада відвідав Південну Корею, де розповів про участь військових КНДР у бойових діях на боці РФ.
Теги:
Новини
Південна Корея
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
зброя для України
Світ про Україну
Рустем Умєров
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