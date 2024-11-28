Південна Корея відмовила Україні у продажі озброєння, - ЗМІ
Під час візиту до Південної Кореї українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим просили продати Україні озброєння. Натомість уряд країни відмовився
Про це повідомляє південнокорейський телеканал SBS.
Зазначається. що делегація просила продати Україні озброєння, а не поставити його безкоштовно. Мова йшла про зенітні ракетні комплекси Cheongung та інші засоби протиповітряної оборони, зокрема радіолокаційні системи та артилерійські снаряди.
Як повідомляється, уряд Південної Кореї заявив, що експортувати зброю в Україну складно, оскільки це може призвести до порушення законів про зовнішню торгівлю, які обмежують експорт до зон бойових дій.
Крім цього, уряд Південної Кореї заявив, що через високий попит і експортні зобов’язання постачання систем Cheongung раніше 2030 року є неможливим.
- Міністр оборони України Рустем Умєров 27 листопада відвідав Південну Корею, де розповів про участь військових КНДР у бойових діях на боці РФ.
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