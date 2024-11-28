Південна Корея відмовила Україні у продажі озброєння, - ЗМІ

Про це повідомляє південнокорейський телеканал SBS.

Зазначається. що делегація просила продати Україні озброєння, а не поставити його безкоштовно. Мова йшла про зенітні ракетні комплекси Cheongung та інші засоби протиповітряної оборони, зокрема радіолокаційні системи та артилерійські снаряди.

Як повідомляється, уряд Південної Кореї заявив, що експортувати зброю в Україну складно, оскільки це може призвести до порушення законів про зовнішню торгівлю, які обмежують експорт до зон бойових дій.

Крім цього, уряд Південної Кореї заявив, що через високий попит і експортні зобов’язання постачання систем Cheongung раніше 2030 року є неможливим.