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Щомісячний оборот - понад 10 млн грн: на Одещині й Київщині підпільно виробляли батарейки

Світлана Кравченко
28 листопада, 2024 четвер
16:57
Кримінал

Бюро економічної безпеки викрило групу осіб, які організували у Київській та Одеській областях виробництво та гуртовий продаж підроблених батарейок під виглядом відомих торгівельних брендів

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Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що виробництво контрафактної продукції налагодили на території виробничо-складських комплексів у Київській та Одеській областях. Для виготовлення батарейок використовували професійне обладнання.

За даними слідства, щомісячний обіг підпільного цеху становив понад 10 млн грн.

Сировину та складові частини до батарейок завозили в Україну контрабандою. Надалі готові товари транспортували вантажівками в інші складські приміщення, а після фасування продавали в інтернеті та точках роздрібної торгівлі.

"Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 20 млн грн", – повідомили у БЕБ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання, сировину і 2,7 млн грн готівкою.

Двом особам оголошено підозру у незаконному використанні знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі.

  • Нещодавно співробітники СБУ та БЕБ ліквідували мережу підпільних онлайн-сервісів, які працювали через заборонену в Україні російську платіжну систему Webmoney. За наявними даними, частина переказів через цю платформу призначалася для фінансування російської агентури.
Теги:
Новини
Україна
Київщина
Одещина
БЕБ
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