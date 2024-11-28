Щомісячний оборот - понад 10 млн грн: на Одещині й Київщині підпільно виробляли батарейки
Бюро економічної безпеки викрило групу осіб, які організували у Київській та Одеській областях виробництво та гуртовий продаж підроблених батарейок під виглядом відомих торгівельних брендів
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Зазначається, що виробництво контрафактної продукції налагодили на території виробничо-складських комплексів у Київській та Одеській областях. Для виготовлення батарейок використовували професійне обладнання.
За даними слідства, щомісячний обіг підпільного цеху становив понад 10 млн грн.
Сировину та складові частини до батарейок завозили в Україну контрабандою. Надалі готові товари транспортували вантажівками в інші складські приміщення, а після фасування продавали в інтернеті та точках роздрібної торгівлі.
Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання, сировину і 2,7 млн грн готівкою.
Двом особам оголошено підозру у незаконному використанні знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі.
- Нещодавно співробітники СБУ та БЕБ ліквідували мережу підпільних онлайн-сервісів, які працювали через заборонену в Україні російську платіжну систему Webmoney. За наявними даними, частина переказів через цю платформу призначалася для фінансування російської агентури.
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