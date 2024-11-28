Щомісячний оборот - понад 10 млн грн: на Одещині й Київщині підпільно виробляли батарейки

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що виробництво контрафактної продукції налагодили на території виробничо-складських комплексів у Київській та Одеській областях. Для виготовлення батарейок використовували професійне обладнання.

За даними слідства, щомісячний обіг підпільного цеху становив понад 10 млн грн.

Сировину та складові частини до батарейок завозили в Україну контрабандою. Надалі готові товари транспортували вантажівками в інші складські приміщення, а після фасування продавали в інтернеті та точках роздрібної торгівлі.

"Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 20 млн грн", – повідомили у БЕБ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання, сировину і 2,7 млн грн готівкою.

Двом особам оголошено підозру у незаконному використанні знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі.