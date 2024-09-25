В Україні викрили мережу підпільних брокерів, які фінансували російську агентуру

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами справи, учасники схеми нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з РФ, а потім конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити або в готівку.

"У такий спосіб з початку повномасштабної війни ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. З кожної транзакції фігуранти мали свій "відсоток". Для пошуку потенційних клієнтів використовували спеціалізовані сайти, де розміщували рекламні оголошення", - розповіли в Службі безпеки.

У результаті комплексних заходів у 10 регіонах України правоохоронці викрили 12 ділків, яких підозрюють у незаконній діяльності.

Також під час обшуків у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій областях було вилучено комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки із доказами злочинів, зазначають в СБУ.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

"Наразі всім 12 фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення)", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників за ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), додають в Службі безпеки.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.