В Україні викрили мережу підпільних брокерів, які фінансували російську агентуру
Співробітники СБУ та БЕБ ліквідували мережу підпільних онлайн-сервісів, які працювали через заборонену в Україні російську платіжну систему Webmoney. За наявними даними, частина переказів через цю платформу призначалася для фінансування російської агентури
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За матеріалами справи, учасники схеми нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з РФ, а потім конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити або в готівку.
"У такий спосіб з початку повномасштабної війни ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. З кожної транзакції фігуранти мали свій "відсоток". Для пошуку потенційних клієнтів використовували спеціалізовані сайти, де розміщували рекламні оголошення", - розповіли в Службі безпеки.
У результаті комплексних заходів у 10 регіонах України правоохоронці викрили 12 ділків, яких підозрюють у незаконній діяльності.
Також під час обшуків у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій областях було вилучено комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки із доказами злочинів, зазначають в СБУ.
Фото: Служба безпеки України
Фото: Служба безпеки України
"Наразі всім 12 фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення)", - йдеться у повідомленні.
Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників за ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), додають в Службі безпеки.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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