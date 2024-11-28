Путін пригрозив застосувати проти України "всі наявні засоби ураження" в разі отримання нею ядерної зброї

Про це він сказав на пресконференції в Казахстані, передає ТАСС.

"Як ви думаєте - на рівні здорового глузду, - якщо країна, з якою ми по суті зараз ведемо бойові дії, стає ядерною державою, що нам робити? У цьому випадку використовувати всі - я хочу це підкреслити, - саме всі наявні в розпорядженні Росії засоби ураження. Усі", - заявив Путін.

"Ми цього не допустимо", - зазначив він щодо ядерного статусу України.