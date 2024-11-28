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Путін пригрозив застосувати проти України "всі наявні засоби ураження" в разі отримання нею ядерної зброї

Юлія Юліна
28 листопада, 2024 четвер
20:03
Війна з Росією путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що не допустить повернення Україні статусу ядерної держави, й пригрозив застосувати "всі наявні засоби ураження"

Зміст

Про це він сказав на пресконференції в Казахстані, передає ТАСС.

"Як ви думаєте - на рівні здорового глузду, - якщо країна, з якою ми по суті зараз ведемо бойові дії, стає ядерною державою, що нам робити? У цьому випадку використовувати всі - я хочу це підкреслити, - саме всі наявні в розпорядженні Росії засоби ураження. Усі", - заявив Путін.

"Ми цього не допустимо", - зазначив він щодо ядерного статусу України.

  • У жовтні німецький таблоїд Bild написав, що Україна нібито має відповідні матеріали й знання, аби за кілька тижнів відновити свій ядерний арсенал. В ОП заявили, що така інформація не має нічого спільного з реальністю.
  • У листопаді видання The Times, посилаючись на документ, підготовленій для Міністерства оборони України, повідомило, що Київ, мовляв, може "швидко розробити елементарну зброю, подібну до тієї, яку скинули на Нагасакі в 1945 році, щоб зупинити Росію, якщо США скоротять військову допомогу". У Міністерстві закордонних справ України заперечили інформацію про нібито намір Києва створити або придбати ядерну зброю.
  • Натомість 28 листопада Путін заявив, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для нової ракети "Орешник", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
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