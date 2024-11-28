У МЗС позитивно оцінили рішення Трампа призначити Келлога спецпредставником США з питань України

Про це на брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає РБК-Україна.

"Щодо генерала Келлога, ми вітаємо його номінування на цю важливу місію", - зазначив Тихий.

За його словами, Келлог – не "нова людина" для України. Посольство України в США підтримувало з ним контакт, зокрема, в межах експертної дипломатії.

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Крім того, з Келлогом неодноразово зустрічалися українські делегації. Зокрема, він був серед спеціальних гостей на виступі президента України Володимира Зеленського в Інституті Рейгана під час його липневого візиту до США.

"Звичайно, ми чекаємо на роботу з ним, ще більш активну. Чекаємо на взаємодію з ним у новій ролі. Будемо співпрацювати, будемо з ним налагоджувати контакт", – додав Тихий.