Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У МЗС позитивно оцінили рішення Трампа призначити Келлога спецпредставником США з питань України

У МЗС позитивно оцінили рішення Трампа призначити Келлога спецпредставником США з питань України

Юлія Лаврук
28 листопада, 2024 четвер
18:06
Суспільство МЗС України

У Міністерстві закордонних справ позитивно оцінили рішення обраного президента США Дональда Трампа призначити Кіта Келлога на посаду спецпредставника по Україні

Зміст

Про це на брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає РБК-Україна.

"Щодо генерала Келлога, ми вітаємо його номінування на цю важливу місію", - зазначив Тихий.

За його словами, Келлог – не "нова людина" для України. Посольство України в США підтримувало з ним контакт, зокрема, в межах експертної дипломатії.

Читайте також: "Стримано-оптимістичні": військовослужбовець ЗСУ Варченко про очікування від адміністрації Трампа та спецпредставника по Україні Келлога

Крім того, з Келлогом неодноразово зустрічалися українські делегації. Зокрема, він був серед спеціальних гостей на виступі президента України Володимира Зеленського в Інституті Рейгана під час його липневого візиту до США.

"Звичайно, ми чекаємо на роботу з ним, ще більш активну. Чекаємо на взаємодію з ним у новій ролі. Будемо співпрацювати, будемо з ним налагоджувати контакт", – додав Тихий.

  • У середу, 27 листопада, Дональд Трамп висунув на посаду спецпредставника з врегулювання війни в Україні генерала у відставці Кіта Келлога.
Теги:
Новини
Світ
Україна
МЗС України
Війна з Росією
США
Читайте також:
Володимир Путін
Автор Тетяна Нижник
26 листопада, 2024 вiвторок
З 1 березня 2025 року українських переселенців депортуватимуть з РФ, - правозахисник Лисянський
військовий квиток, мобілізація
Автор Ксенія Золотова
25 листопада, 2024 понедiлок
У ВР зареєстрували законопроєкт про зменшення граничного віку служби в армії до 55 років
Автор Світлана Кравченко
27 листопада, 2024 середа
Понад 80% громадян Південної Кореї проти постачання зброї Україні, - опитування
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.91
  • EUR
    Купівля 43.66
    Продаж 44.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
28 листопада
18:10
ЗСУ
Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше здійснив СЗЧ
18:08
Огляд
ймовірний ракетний комплекс РС-26 "Рубеж"
Рубеж, Орешнік, Кедр – що відомо про новітню російську ракету, якою обстріляли Дніпро
18:02
Кіпр
Кіпр позбавив громадянства 77 осіб: у списку Коломойський і Дерипаска
18:00
OPINION
Війна нервів, ядерний удар і конвенційна війна
17:56
Wizz Air
В уряді пояснили, чому Україна не може відкрити небо, на відміну від Ізраїлю
17:54
Херсон
За найгіршим сценарієм у Херсоні через обстріли РФ світла може не бути кілька днів, - Мрочко
17:54
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни запустили дрони по Україні: ситуація вдень 28 листопада
17:45
Харківський академічний драматичний театр
У Харкові колишній театр ім. Пушкіна матиме ім'я Квітки-Основ'яненка
17:39
Ексклюзив
Сибіга і Сікорський
Переговори Сибіги й Сікорського є шансом нормалізувати відносини між Україною й Польщею, - політолог Магда
17:35
У Києві піротехніки виявили залишки російської крилатої ракети Х-55
17:26
МАГАТЕ
МАГАТЕ не виконує своєї ролі з термінового захисту українських АЕС від ракетних атак РФ, – Greenpeace
17:23
Австралія
Вперше у світі: сенат Австралії ухвалив закон про заборону користуватися соцмережами дітям до 16 років
17:06
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про підвищення податків
17:03
Перше видання книжки "Гаррі Поттер і філософський камінь" продали за $44,5 тис.
17:02
війна з Росією
The Economist: Як Дональд Трамп впорається з війною в Україні? І як на це відреагують Україна, Росія та Європа?
17:00
Ексклюзив
Дональд Трамп
Це може бути пас адміністрації Трампа: Defense Express про підготовку США нового пакета військової допомоги Україні
16:57
Щомісячний оборот - понад 10 млн грн: на Одещині й Київщині підпільно виробляли батарейки
16:55
Заморожені активи РФ: Україна та ЄС підписали документ, що є кроком до виділення перших €18,1 млрд
16:53
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 80 боєзіткнень: найбільше атак на Покровському та Курахівському напрямках
16:53
МВФ
З МВФ обговорювали, за яких умов можливе підвищення ПДВ в Україні, - Марченко
16:43
курячі яйця
Антимонопольний комітет перевіряє обґрунтованість здорожчання курячих яєць
16:43
Бронювання військовозобов'язаних працівників
Новий порядок бронювання: що зміниться з 1 грудня?
16:42
Зірка "Нестримних" Дольф Лундгрен оголосив про одужання після 9 років боротьби з раком
16:32
Грузія ЄС
Грузія відмовляється від переговорів про вступ в ЄС до 2028 року, - премʼєр Кобахідзе
16:31
Дмитро Лубінець
РФ заявила про готовність передати Україні 630 військовополонених. Лубінець каже, що списків не отримував
16:31
Тисяча гривень
Очільник Мінфіну Марченко розповів, звідки візьмуть кошти на виплату "тисячі від Зеленського"
16:17
Коригувала удари окупантів по Житомирщині і планувала втекти до РФ: переселенку з Донеччини засудили до 15 років тюрми
16:10
Оновлено
електроенергія, відключення
Світла буде менше: Укренерго оновило інформацію про вимкнення 28 листопада
16:00
OPINION
Путін пропонує Трампові "захопливу гру"
15:59
Зірка "Кримінального чтива" Семюел Джексон не вважає номінацію на "Оскар" почесною
15:58
Світовий банк
Світовий банк надасть Україні $664 млн на субсидії та підтримку ВПО
15:49
окупанти
Метри, які росіяни зараз намагаються окупувати на Донбасі, найкривавіші з часів Другої світової, - Сибіга
15:27
РЛС "Подльот"
Бійці ГУР в окупованому Криму знищили російську РЛС "Подлет" вартістю $5 млн
15:26
"Так ніхто не кохав": Пивоваров і Барських випустили пісню на слова Володимира Сосюри
15:18
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про Держбюджет на 2025 рік
15:17
безпілотник, дрон
У Фінляндії збудують завод з виробництва дронів для України та ЄС
15:11
Ексклюзив
Рустем Умєров
"Чому Умєров повертається з пустими руками?": військовий експерт Селезньов про візит міністра оборони до Сеула
14:58
Патріарх Кирил
"Християнам не страшний кінець світу": патріарх Кирил закликав росіян не боятися ядерної війни
14:55
Оновлено
розстріл українських полонених
Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених біля Новодарівки на Запоріжжі
14:47
Рінго Старр розповів, хто зіграє його в байопіку про The Beatles
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV