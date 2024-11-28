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Ексклюзив

"Стримано-оптимістичні": військовослужбовець ЗСУ Варченко про очікування від адміністрації Трампа та спецпредставника по Україні Келлога

Марина Клюєва
28 листопада, 2024 четвер
13:30
Світ Кіт Келлог

Військовослужбовець ЗСУ, експерт з питань національної безпеки Іван Варченко висловив свою думку щодо кандидатури генерала у відставці Кіта Келлога на посаду спецпредставника з врегулювання війни в Україні

Зміст

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Враховуючи те, що Келлог таки час від часу висловлював не скільки симпатії, скільки співчуття Україні у своїх розмовах, можна сподіватися, що він таки продовжить свою попередню традицію. Хоча лише сподіватися. Я розумію, що ті виклики, які на Україну чекають у звязку із ілюзіями, що панують у команді Трампа, це ілюзії про можливість домовитися з Росією так, щоб не втратити національні інтереси Сполучених Штатів при цьому. Так, щоб задовольнити бажання багатьох, якщо не більшості американців таки відпочити від втоми від війни російсько-української. І я думаю, що таки адміністрація Трампа запропонує пожити своїм громадянам в цих ілюзіях ще доволі тривалий, як для України період, і зовсім непомітний у Сполучених Штатах Америки - це кілька місяців. Доки вони не переконаються, що Путін - це покидьок, якому теж начхати на інтереси Сполучених Штатів, який не вміє дотримуватися своїх слів, який відверто нехтує будь-якими системними питаннями світової безпеки і в принципі питаннями демократії, питаннями дотримання правил в міжнародному співіснуванні", - сказав Варченко. 

Він зауважив, що у чиновників, яких Трамп запропонував на головні посади немає цілісної програми дій.

"Тому я думаю, що кілька місяців Кіт Келлог спільно з іншою командою адміністрації, перехідної наразі адміністрації, а потім на перших місяцях вже після інавгурації адміністрації президента так само будуть шукати варіант поведінки щодо України. На сьогоднішній день окремі заяви, які звучали від окремих представників тих людей, які можуть стати чиновниками адміністрації, найвищими чиновниками, вони доволі різноманітні і доволі навіть взаємосуперечливі, тому говорити про цілісну програму наразі не доводиться", - зазначий військовослужбовець ЗСУ.

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Водночас Іван Варченко сподівається, що такий план з’явиться.

"Я сподіваюсь, що все-таки до Нового року і до інавгурації нехай вони вироблять свій план поведінки щодо російсько-української війни. І ми будемо мати справу з частиною цього плану, хоча треба готуватися до серйозних викликів. І треба розуміти, що, можливо, країни Європи, усвідомлюючи те, що цілком можливо, що у Сполучених Штатах Америки будуть продовжувати руйнуватися інституції традиційні для них, які служили інструментами стримування в міжнародних конфліктах, можливо, країни Європи будуть брати на себе більшу відповідальність у тому числі і в підтримці України. Доволі нефеєрично-оптимістичне очікування, таке стримано оптимістичні очікування від майбутніх дій як і адміністрації Трампа, так і Кіта Келлога", - вважає він. 

  • 27 листопада стало відомо, що новообраний президент США Дональд Трамп висунув на посаду спецпредставника з врегулювання війни в Україні генерала у відставці Кіта Келлога.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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