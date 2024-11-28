Від однієї до трьох черг: як вимикатимуть світло 29 листопада

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Так, із 00:00 до 06:00 діятиме одна черга відключень, із 06:00 до 14:00 — дві черги.

14:00 – 18:00 — три черги вимкнень;

18:00 – 22:00 — дві черги відключень;

22:00 – 24:00 — одна черга.

Причиною тимчасового посилення обмежень названо пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", - зазначили у компанії.

Українців закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.