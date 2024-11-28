Від однієї до трьох черг: як вимикатимуть світло 29 листопада
У п'ятницю енергетики застосовуватимуть для населення від однієї до трьох черг відключень. Для промисловості й бізнесу обмеження діятимуть протягом усієї доби
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Так, із 00:00 до 06:00 діятиме одна черга відключень, із 06:00 до 14:00 — дві черги.
- 14:00 – 18:00 — три черги вимкнень;
- 18:00 – 22:00 — дві черги відключень;
- 22:00 – 24:00 — одна черга.
Причиною тимчасового посилення обмежень названо пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", - зазначили у компанії.
Українців закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.
- 28 липня в Україні до кінця доби діють чотири черги відключень.
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