У Берліні екоактивістки "приклеїли" себе до скелету динозавра в музеї

Про це повідомило видання Tagesspiegel.

"Динозаври вимерли, тому що не змогли протистояти кліматичній катастрофі. Те саме загрожує нам: щодня вимирає 150 видів. І це тільки початок", - пояснили активісти у себе в twitter.

У Музеї природознавства Берліна пояснили Tagesspiegel, що активістки приклеїлися не безпосередньо до скелета динозавра, а до його металевого кріплення.

Поліція Берліна, яка прибула на виклик служби безпеки музею, виявила двох жінок віком 34 та 42 роки. Їх відклеїли від каркасу й доставили до поліції.

За фактами незаконного проникнення та пошкодження майна були висунуті звинувачення та порушені кримінальні справи, додали правоохоронці.

Раніше, 14 жовтня екоактивісти групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні.

23 жовтня у музеї Барберіні в Німеччині активісти руху Letzte Generation облили картину "Копиця сіна" імпресіоніста Клода Моне, а потім приклеїли свої долоні до стіни біля витвору мистецтва.

Активісти кампанії Just Stop Oil в понеділок, 24 жовтня, кинули шоколадний торт у воскову статую короля Чарльза ІІІ у лондонському музеї мадам Тюссо.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb