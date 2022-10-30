У Берліні екоактивістки "приклеїли" себе до скелету динозавра в музеї
Двоє активісток німецького кліматичного руху "Letzte Generation" приклеїлися до металевої конструкції, яка утримує скелет динозавра віком 66 мільйонів років у Музеї природознавства Берліна
Про це повідомило видання Tagesspiegel.
"Динозаври вимерли, тому що не змогли протистояти кліматичній катастрофі. Те саме загрожує нам: щодня вимирає 150 видів. І це тільки початок", - пояснили активісти у себе в twitter.
У Музеї природознавства Берліна пояснили Tagesspiegel, що активістки приклеїлися не безпосередньо до скелета динозавра, а до його металевого кріплення.
Поліція Берліна, яка прибула на виклик служби безпеки музею, виявила двох жінок віком 34 та 42 роки. Їх відклеїли від каркасу й доставили до поліції.
За фактами незаконного проникнення та пошкодження майна були висунуті звинувачення та порушені кримінальні справи, додали правоохоронці.
- Раніше, 14 жовтня екоактивісти групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні.
- 23 жовтня у музеї Барберіні в Німеччині активісти руху Letzte Generation облили картину "Копиця сіна" імпресіоніста Клода Моне, а потім приклеїли свої долоні до стіни біля витвору мистецтва.
- Активісти кампанії Just Stop Oil в понеділок, 24 жовтня, кинули шоколадний торт у воскову статую короля Чарльза ІІІ у лондонському музеї мадам Тюссо.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе