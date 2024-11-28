В уряді пояснили, чому Україна не може відкрити небо, на відміну від Ізраїлю

Про це заявили заступник міністра фінансів Олександр Кава та голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин, передає Інтерфакс-Україна.

"Це (відновлення авіасполучення, – ред.) можливе і до завершення бойових дій, але залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація на полі бою. Ключове питання тут – безпека пасажирів. Ризикувати ніхто не хоче. Діалог ведеться, але очікувати швидких рішень наразі, на жаль, не доводиться, тому що головне – гарантувати безпеку", - сказав Кава.

Він нагадав, що аеропорти в Україні не оснащено укриттями, тож РФ може вдарити по скупченню людей у терміналі.

Посадовець також зазначив, що Ізраїль не закриває небо, бо "їхній ворог не настільки технологічно забезпечений, як ворог, з яким воює Україна".

Своєю чергою голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин зауважив, що "по Ізраїлю не запускають "калібри".

У лютому 2024 року стало відомо, що в разі отримання дозволу на польоти аеропорт "Бориспіль" готовий відновити роботу за три тижні.

А у травні голова Львівської ОВА Козицький сказав, що відкриття аеропорту у Львові дозволить закрити небо над Україною. "Для нас важливо відкрити аеропорт. На кожній міжнародній зустрічі ми акцентуємо на тому, що відкриття аеропорту - це, з одного боку, закриття неба над Україною. З іншого боку, це величезна можливість для іноземного інвестора, іноземного туриста побачити Україну", - казав посадовець.

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