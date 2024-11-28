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Ексклюзив

Це може бути пас адміністрації Трампа: Defense Express про підготовку США нового пакета військової допомоги Україні

Ірена Моляр
28 листопада, 2024 четвер
17:00
Війна з Росією Дональд Трамп

Валерій Рябих, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, вважає, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа може прийняти нові рішення щодо фінансування України на нових засадах, можливо, ленд-лізу

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз продовжується оголошення пакетів військової допомоги Україні, наші війська поступово насичуються необхідним озброєнням, зокрема боєприпасами. Скоріш за все до нового пакета військової допомоги від США увійдуть артилерійські боєприпаси, які допоможуть дистанційно встановлювати протипіхотні мінні поля, про що раніше був виток в американській пресі. Це нам також суттєво допоможе стримувати противника", - зауважив військовий експерт.

За його словами, зараз з одного боку йде нарощення військового потенціалу, який може співпадати з іншого боку зі збільшенням мобілізаційного ресурсу, а це все посилить спроможності українського війська.

"Щодо питання, чи встигне адміністрація Байдена передати повністю цей новий пакет військової допомоги, то я не виключаю, що це може бути пас адміністрації Трампа, щоб узгодити всі процеси логістичного забезпечення ЗСУ. А також, щоб на початку діяльності нової адміністрації вже були можливості здійснювати такі ж регулярні передачі та поступово насичувати українське військо необхідними засобами. Так може відбуватися до того часу, поки не будуть прийняті нові рішення щодо фінансування України, можливо, на нових засадах. Я передбачаю, що на засадах ленд-лізу", - підкреслив Валерій Рябих.

 

 

  • Раніше Байден закликав Конгрес виділити додаткові $24 млрд для посилення України у війні проти Росії.

  • 28 листопада Reuters повідомив, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена готує пакет військової допомоги для України на суму 725 мільйонів доларів.

     

Теги:
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Новини
Україна
зброя
ЗСУ
Джо Байден
Дональд Трамп
допомога США Україні
зброя для України
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