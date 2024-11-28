Це може бути пас адміністрації Трампа: Defense Express про підготовку США нового пакета військової допомоги Україні

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз продовжується оголошення пакетів військової допомоги Україні, наші війська поступово насичуються необхідним озброєнням, зокрема боєприпасами. Скоріш за все до нового пакета військової допомоги від США увійдуть артилерійські боєприпаси, які допоможуть дистанційно встановлювати протипіхотні мінні поля, про що раніше був виток в американській пресі. Це нам також суттєво допоможе стримувати противника", - зауважив військовий експерт.

За його словами, зараз з одного боку йде нарощення військового потенціалу, який може співпадати з іншого боку зі збільшенням мобілізаційного ресурсу, а це все посилить спроможності українського війська.

"Щодо питання, чи встигне адміністрація Байдена передати повністю цей новий пакет військової допомоги, то я не виключаю, що це може бути пас адміністрації Трампа, щоб узгодити всі процеси логістичного забезпечення ЗСУ. А також, щоб на початку діяльності нової адміністрації вже були можливості здійснювати такі ж регулярні передачі та поступово насичувати українське військо необхідними засобами. Так може відбуватися до того часу, поки не будуть прийняті нові рішення щодо фінансування України, можливо, на нових засадах. Я передбачаю, що на засадах ленд-лізу", - підкреслив Валерій Рябих.