У Харкові колишній театр ім. Пушкіна матиме ім'я Квітки-Основ'яненка

Таке рішення ухвалили під час сесії Харківської обласної ради 28 листопада, повідомила депутатка Галина Куц.

За її словами, за зміну назви театру проголосували 88 депутатів.

"Понад два роки тривала епопея перейменувань. Нарешті імена козацького роду Квіток, які багато зробили для формування українського обличчя Харкова та Слобідчини, вертаються із небуття", - написала депутатка у Facebook.

Куц нагадала, що Григорій Квітка - це український драматург, прозаїк, один із засновників Харківського університету.

"Він народився у родині козацько-старшинського походження Квіток. Народився в родинному маєтку Основа. Саме тому у нього подвійне прізвище - Квітка-Основ’яненко. Тепер родинне село Квіток - Основа - є частиною Харкова і називається Основ’янським районом. Історичну назву цьому району повернули у процесі декомунізації в 2016 році. До того цей район Харкова називався Червонозаводським", - зазначила Галина Куц.