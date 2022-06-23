У Харкові пропонують перейменувати російський драмтеатр ім. Пушкіна

Про це інформує Суспільне з посиланням на пресслужбу Харківської обласної ради.

Зазначається, що Харківський академічний російський драматичний театр ім. О. С. Пушкіна збираються перейменувати на Харківській академічний драматичний театр. Пропозицію про це винесуть на розгляд депутатів.

"У зв’язку з агресією Росії проти України, враховуючи політику Міністерства культури та інформаційної політики України з питань дерусифікації, декомунізації та деколонізації сучасної України, спрямованої на заміну радянського й російського спадку на український, очищення громадського простору від пропагандистських наративів, виникла необхідність перейменування Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна на Харківський академічний драматичний театр", — повідомляє облрада.

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