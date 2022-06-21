Студенти і випускники Нацакадемії імені Чайковського просять забрати прізвище росіянина з назви навчального закладу

Лист опубліковано на сайті об'єднання музичних журналістів The Claquers.

Підписанти просять забрати прізвище російського композитора із назви музичної академії. Таким чином лист суперечить зверненню наглядової і вченої рад закладу, які попросили залишити ім'я Чайковського у назві академії.

"З такою позицією студенти та випускники, а також багато викладачів, категорично не погоджуються. З часу повномасштабного вторгнення Росії на територію України критично важливим є відстоювання нашої ідентичності, самостійності, самобутності та самодостатності. Разом з тим, коли ми усі стали свідками нелюдської жорстокості "руского міра", який нібито захищає культуру, ми відчуваємо відразу до усього російського", – йдеться в листі.

Студенти і випусники наголошують: адміністрація закладу проігнорувала думку студентів, адже в травні Студентське наукове товариство НМАУ ім. П.І. Чайковського публічно презентувало результати опитування, які свідчать про настрої студентів. Вилучення імені композитора з назви закладу підтримали понад 75% студентів.

"Вилучення імені композитора вимагають ті студенти, які зі студентської лави пішли служити в ЗСУ та ТрО. Вони ризикують своїм життям, захищають нашу свободу, і, здобувши перемогу, хочуть повернутися на навчання до ЗВО, який не буде їм жодним словом нагадувати про культуру ворожої країни. Вони планують отримати диплом, у якому не буде згадки про вплив російської культури", – пише у зверненні.

Підписанти вважають, що академія повинна носити ім'я українського композитора, обране із залученням фахівців при загальному обговоренні.

"Просимо виключити ім’я П. Чайковського з назви провідного державного закладу вищої освіти – Національної музичної академії України", – завершується лист, який підписали понад 250 студентів і випускників закладу.

Нагадаємо, міський голова Одеси Геннадій Труханов сказав, що не підтримує перейменування вулиці названої на честь російського поета Олександра Пушкіна.

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