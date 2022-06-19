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Війна з Росією: хроніка
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Труханов не підтримує перейменування вулиці Пушкінської в Одесі

19 червня, 2022 неділя
18:37
Культура На фото вказівник вулиць на розі Дерибасівської та Пушкінської

Міський голова Одеси Геннадій Труханов сказав, що не підтримує перейменування вулиці названої на честь російського поета Олександра Пушкіна

Про це він повідомив під час інтерв'ю The New York Times. 

Видання зазначає, що одесити пропонують перейменувати вулицю Пушкінську.

"Ні, я б цього не підтримав. Одеса є міжкультурною столицею України. Мене турбує зростання ненависті до всього російського",- сказав Труханов. 

Видання у своїй статті розповідало про відновлення роботи Одеської опери.

"Важливо показати, що Одеса жива, що Україна жива, що ми хочемо жити і творити, а шлях російських окупантів – це вбивства і смерть. Якби Путін наважився вдарити в оперу, ненависть, з якою він зіткнеться в усьому світі, просто неймовірна", – сказав Труханов.

The New York Times зазначило, що довгий час вважали, ніби Труханов має проросійські симпатії, та з початку війни він перетворився на відвертого захисника України та свого міста. Відмахнувшись від звинувачень, він сказав, що йому сумно бачити, як "Росія руйнує свої претензії бути культурною нацією".

  • 17 жовтня 2020 року Геннадій Труханов заявив, що міська комісія прийняла рішення повернути проспекту Небесної сотні стару назву - маршала Жукова.
  • 7 листопада 2020 року Труханов оголосив в Одесі жалобний день у зв'язку зі смертю Жванецького. 
  • 26 серпня 2021 року "Європейська Солідарність" відстояла назву проспекту Небесної Сотні в суді.
  • 1 травня 2022 року табличку з пам'ятника "слава російської зброї", що на Приморському бульварі в Одесі, прибрали.

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