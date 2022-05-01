В Одесі з пам'ятника демонтували табличку з написом "слава русскому оружию"
Табличку з пам'ятника "слава російської зброї", що на Приморському бульварі в Одесі, прибрали
Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко у telegram.
"Єдина російська зброя, яка може бути в Одещині – це зброя, яку ті недовояки кинуть на полі бою, яка стане нашими трофеями", - сказав очільник області.
Раніше про цей пам'ятник та інші, які присвячені російським діячам, писав у twitter громадський активіст та відеоблогер з Одещини Сергій Стерненко. Він закликав демонтувати їх.
- У суботу, 30 квітня, в Чернігові демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну.
- У неділю, 17 квітня, у Харкові демонтували бюст радянському маршалу Георгію Жукову.
- 9 квітня у Тернополі демонтували пам'ятник російському поету та письменнику Олександру Пушкіну.
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