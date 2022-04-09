У Тернополі знесли пам'ятник російському поету Пушкіну
У Тернополі демонтували пам'ятник російському поету та письменнику Олександру Пушкіну
Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал у facebook.
За його словами, пам'ятник було демонтовано на виконання рішення виконавчого комітету міста.
"Тернопіль - без пам’ятника Пушкіну. Ця ініціатива вже обговорювалася не один рік. Пушкін не мав жодного стосунку до Тернополя, як і більшість російських письменників, композиторів та інших. Побачивши всі звірства Росії, в Тернополі немає більше місця російським і радянським пам'ятникам", - написав Надал.
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