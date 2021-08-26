В Одесі "Європейська Солідарність" відстояла назву проспекту Небесної Сотні в суді

Про це повідомила депутатка Одеської міської ради від "ЄС" Жанна Мандриченко, пише пресслужба партії "ЄС".



"Мера Труханова неодноразово попереджали, що його обіцянки суперечать чинному законодавству України. А, найголовніше, одіозний і суперечливий персонаж радянської історії, на чиїй совісті мільйони загублених життів, не може бути на топонімічній, ментальній карті Одеси", – зауважує представниця "Європейської Солідарності".



"25 серпня Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов "Європейської Солідарності" стосовно скасування розпорядження міського голови Одеси Геннадія Труханова №793 від 14.09.2020 року "Про скликання громадських слухань щодо обговорення питань про повернення деяким об’єктам топоніміки у місті Одеси попередніх назв". В цьому процесі я представляла сторону позивачів – політичної партії "Європейська Солідарність". Мова йде про проспект Небесної Сотні та вулицю Інглезі, яким хотіли повернути попередні назви. Ініціатива щодо юридичного захисту наших виборців належить народному депутату від "ЄС" Олексію Гончаренко, який щиро вірив в перемогу", – констатує Жанна Мандриченко.



"Я як юристка наполягаю, що влада має діяти виключно в рамках діючого законодавства. Як би не хотілося вгодити виборцям чи певним силам. Лише безумовне дотримання законодавства та права має стояти у центрі при прийнятті рішень. Точно не тимчасові передвиборчі загравання з людьми. Про всяк випадок нагадаю, що з 2015 року в Україні діє Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", який забороняє називати вулиці українських міст іменами радянських діячів, політиків тощо", – зазначає депутатка.



"Це рішення має стати прецедентом, який зупинить неодноразові намагання політиків переписувати історію на користь віджившому совку і "героїв"-катів українського народу. Ми – вільні, ми не повернемось в минуле ні за дешевим морозивом, не за квасом на розлив з брудних бочок. І точно не повернемося до старої ідеології, орієнтованої на знищення нашої країни і її державності", – наголошує Мандриченко.



Нагадуємо, що в Харкові "Європейська Солідарність" відстоює збереження назви проспекту Григоренка, якому деякі представники місцевої влади намагаються повернути ім’я одіозного маршала Жукова.