У Харкові більше немає російського драмтеатру імені Пушкіна
Харківська обласна рада проголосувала за перейменування Харківського академічного російського драматичного театру імені О.С. Пушкіна
Про це повідомила в facebook депутатка облради Галина Куц.
За перейменування закладу проголосував 81 депутат, двоє – утримались.
Відтепер установа називатиметься Харківський академічний драматичний театр.
Колектив театру ще 1 березня вирішив прибрати з назви театру "російський", але законодавчо рішення мала затвердити облрада. Рішення про перейменування депутати не могли ухвалити протягом кількох місяців, зокрема, були пропозиції слово "російський" прибрати, а ім’я Пушкіна залишити, зазначає ZN.UA.
Депутати голосували за обидві пропозиції: для кворуму було необхідно набрати 61 голос. 20 вересня, питання перейменування не вирішили. Не змогли ухвалити рішення про перейменування й на іншій сесії.
Раніше Суспільне повідомляло, що в березні уламки російських снарядів побили будівлю театру, а вибуховою хвилею розбило вікна і двері.
- 23 червня члени постійної комісії з питань науки, освіти та духовності Харківської обласної ради підтримали прохання адміністрації театру про його перейменування.
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