У Харкові більше немає російського драмтеатру імені Пушкіна

Про це повідомила в facebook депутатка облради Галина Куц.

За перейменування закладу проголосував 81 депутат, двоє – утримались.



Відтепер установа називатиметься Харківський академічний драматичний театр.

Колектив театру ще 1 березня вирішив прибрати з назви театру "російський", але законодавчо рішення мала затвердити облрада. Рішення про перейменування депутати не могли ухвалити протягом кількох місяців, зокрема, були пропозиції слово "російський" прибрати, а ім’я Пушкіна залишити, зазначає ZN.UA.

Депутати голосували за обидві пропозиції: для кворуму було необхідно набрати 61 голос. 20 вересня, питання перейменування не вирішили. Не змогли ухвалити рішення про перейменування й на іншій сесії.



Раніше Суспільне повідомляло, що в березні уламки російських снарядів побили будівлю театру, а вибуховою хвилею розбило вікна і двері.

23 червня члени постійної комісії з питань науки, освіти та духовності Харківської обласної ради підтримали прохання адміністрації театру про його перейменування.