Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Франції відкриють Собор Паризької Богоматері, відреставрований після пожежі

У Франції відкриють Собор Паризької Богоматері, відреставрований після пожежі

Світлана Кравченко
28 листопада, 2024 четвер
21:14
Світ Нотр-Дам де Парі, Собор Паризької Богоматері

На початку грудня у Франції відбудеться урочисте відкриття Собору Паризької Богоматері, який відреставрували після пожежі, що сталася у 2019 році

Зміст

Про це пише Unilad.

Як зазначається, 29 листопада оновлений Нотр-Дам-де-Парі покаже телеканал France 2. Заради трансляції канал змінить свій розклад, прибравши дві традиційні для цього часу програми. 

Очікується, що під час телевізійної екскурсії президент Франції Емманюель Макрон проведе огляд реконструйованого Паризького собору Нотр-Дам.

У програмі під назвою "Notre-Dame se révèle" вперше покажуть нову конструкцію даху, хорів та каплиці.

Офіційне відкриття Нотр-Дам заплановане на суботу, 7 грудня. На церемонії за участю міжнародних високопосадовців із промовою виступить президент Макрон.

Також у цей день відбудеться концерт за участю артистів з усього світу. Загалом на церемонії відкриття буде близько трьох тисяч гостей.

Для відвідувачів Нотр-Дам знову відкриється вже 8 грудня.

Пожежа в Нотр-Дамі

Собор Паризької Богоматері розташований у самому центрі Парижа і є символом французької столиці, а також одним з найвідоміших пам'ятників у Європі. Він зводився з ініціативи паризького єпископа Моріса де Сюллі в період з 1163 по 1345 рік.

15 квітня 2019 року там спалахнула пожежа. За два дні стало відомо, що Собор Паризької Богоматері закриють для відвідувачів на шість років після масштабної пожежі.

У грудні наступного року в соборі Нотр-Дам уперше після пожежі відбувся хоровий різдвяний концерт. Згодом стало відомо, що Нотр-Дам де Парі планують відкрити для відвідувачів до кінця 2024 року.

8 листопада 2024 року у Соборі вперше за 5 років задзвонили всі дзвони. 
 

Теги:
Новини
Культура
Франція
Читайте також:
Володимир Путін
Автор Тетяна Нижник
26 листопада, 2024 вiвторок
З 1 березня 2025 року українських переселенців депортуватимуть з РФ, - правозахисник Лисянський
"Гвардії наступу" передали вилучені вилучені автомобілі, зброю та боєприпаси
Автор Віталій Бесараб
27 листопада, 2024 середа
У Defense Express назвали причину появи неякісних мін для потреб ЗСУ
Кім Чен Ин побував на випробуваннях першого ударного дрону КНДР
Автор Катерина Єсікова
26 листопада, 2024 вiвторок
"Останній крок до розриву зв'язків між країнами": КНДР перерізала лінії електропередач на кордоні з Південною Кореєю
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.91
  • EUR
    Купівля 43.66
    Продаж 44.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
28 листопада
21:24
Live
Володимир Бражко (ліворуч), Динамо - Вікторія
"Динамо" - "Вікторія Плзень" 0:1: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
21:14
Ексклюзив
росія ядерна зброя
"Ризик для Росії занадто великий”: авіаексперт Романенко пояснив, чому Путін не застосує ядерну зброю
20:55
єврейська громада україни
Ізраїль та "Хезболла" звинуватили одне одного у порушенні перемир'я
20:40
Норвегія
Норвегія схвалила збільшення допомоги Україні у 2025 році до $3,2 млрд
20:34
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Чому Південна Корея відмовляється постачати зброю Україні та як проходить процес розмінування на деокупованих територіях. Колонка Сергія Згурця
20:17
В Іспанії затримали 10 осіб, які перевозили гашиш з Африки виготовленими в Україні дронами
20:09
Анонс
Дні есеєстики - афіша
У Києві відбудеться шостий фестиваль “Дні есеїстики”
20:03
путін
Путін пригрозив застосувати проти України "всі наявні засоби ураження" в разі отримання нею ядерної зброї
20:02
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни запустили дрони по Україні: на Київщині, Рівненщині й у Луцьку працювала ППО
20:00
OPINION
Позбувшись "ядерки", ми викупили себе з російського рабства
19:55
Оновлено
Путін
Путін заявив, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для "Орешника". Зеленський вважає, що метою ескалації є тиск на Трампа
19:49
Окупанти розстріляли ще чотирьох українських військовополонених під Покровськом
19:40
Оновлено
Грузія ЄС
Прем'єр Грузії заявив про відмову від переговорів про вступ в ЄС. Президентка Зурабішвілі назвала це оголошенням війни своєму народу
19:31
Херсонська область
РФ вдарила по Білозерці на Херсонщині: 4 поранених
19:03
Дмитро Медведєв
Медведєв купив у Великій Британії яхту за $4,3 млн, – розслідування
18:54
відключення електроенергії
Від однієї до трьох черг: як вимикатимуть світло 29 листопада
18:53
Віктор Медведчук
АРМА вторгувало понад 1 млн грн за 80 картин з колекції Медведчука
18:46
РФ протягом дня понад 20 разів атакувала Нікопольщину: поранено чоловіка
18:38
Роберт Фіцо
Речник МЗС про намір Фіцо поїхати на парад 9 травня до РФ: "Може, перед Москвою варто заїхати в Херсон?"
18:37
ООН
ООН виділяє додаткові $3,6 млн на підтримку прифронтових територій
18:31
Аналітика
Нафта
Коли у РФ закінчаться гроші на війну: що насправді відбувається з економікою Росії
18:26
Оновлено
мобілізація в Україні
У МЗС підтвердили, що США порушували питання зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років
18:10
ЗСУ
Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше здійснив СЗЧ
18:08
Огляд
ймовірний ракетний комплекс РС-26 "Рубеж"
"Рубеж", "Орешнік", "Кедр" – що відомо про новітню російську ракету, якою обстріляли Дніпро
18:06
МЗС України
У МЗС позитивно оцінили рішення Трампа призначити Келлога спецпредставником США з питань України
18:02
Кіпр
Кіпр позбавив громадянства 77 осіб: у списку Коломойський і Дерипаска
18:00
OPINION
Війна нервів, ядерний удар і конвенційна війна
17:56
Wizz Air
В уряді пояснили, чому Україна не може відкрити небо, на відміну від Ізраїлю
17:54
Херсон
За найгіршим сценарієм у Херсоні через обстріли РФ світла може не бути кілька днів, - Мрочко
17:45
Харківський академічний драматичний театр
У Харкові колишній театр ім. Пушкіна матиме ім'я Квітки-Основ'яненка
17:39
Ексклюзив
Сибіга і Сікорський
Переговори Сибіги й Сікорського є шансом нормалізувати відносини між Україною й Польщею, - політолог Магда
17:35
У Києві піротехніки виявили залишки російської крилатої ракети Х-55
17:26
МАГАТЕ
МАГАТЕ не виконує своєї ролі з термінового захисту українських АЕС від ракетних атак РФ, – Greenpeace
17:23
Австралія
Вперше у світі: сенат Австралії ухвалив закон про заборону користуватися соцмережами дітям до 16 років
17:06
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про підвищення податків
17:03
Перше видання книжки "Гаррі Поттер і філософський камінь" продали за $44,5 тис.
17:02
війна з Росією
The Economist: Як Дональд Трамп впорається з війною в Україні? І як на це відреагують Україна, Росія та Європа?
17:00
Ексклюзив
Дональд Трамп
Це може бути пас адміністрації Трампа: Defense Express про підготовку США нового пакета військової допомоги Україні
16:57
Щомісячний оборот - понад 10 млн грн: на Одещині й Київщині підпільно виробляли батарейки
16:55
Заморожені активи РФ: Україна та ЄС підписали документ, що є кроком до виділення перших €18,1 млрд
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV