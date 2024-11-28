У Франції відкриють Собор Паризької Богоматері, відреставрований після пожежі

Про це пише Unilad.

Як зазначається, 29 листопада оновлений Нотр-Дам-де-Парі покаже телеканал France 2. Заради трансляції канал змінить свій розклад, прибравши дві традиційні для цього часу програми.

Очікується, що під час телевізійної екскурсії президент Франції Емманюель Макрон проведе огляд реконструйованого Паризького собору Нотр-Дам.

У програмі під назвою "Notre-Dame se révèle" вперше покажуть нову конструкцію даху, хорів та каплиці.

Офіційне відкриття Нотр-Дам заплановане на суботу, 7 грудня. На церемонії за участю міжнародних високопосадовців із промовою виступить президент Макрон.

Також у цей день відбудеться концерт за участю артистів з усього світу. Загалом на церемонії відкриття буде близько трьох тисяч гостей.

Для відвідувачів Нотр-Дам знову відкриється вже 8 грудня.

Пожежа в Нотр-Дамі

Собор Паризької Богоматері розташований у самому центрі Парижа і є символом французької столиці, а також одним з найвідоміших пам'ятників у Європі. Він зводився з ініціативи паризького єпископа Моріса де Сюллі в період з 1163 по 1345 рік.

15 квітня 2019 року там спалахнула пожежа. За два дні стало відомо, що Собор Паризької Богоматері закриють для відвідувачів на шість років після масштабної пожежі.

У грудні наступного року в соборі Нотр-Дам уперше після пожежі відбувся хоровий різдвяний концерт. Згодом стало відомо, що Нотр-Дам де Парі планують відкрити для відвідувачів до кінця 2024 року.

8 листопада 2024 року у Соборі вперше за 5 років задзвонили всі дзвони.

