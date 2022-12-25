Кліматичні активісти хотіли зірвати телевізійну різдвяну службу у Німеччині
Німецька поліція заявила, що запобігла планам кліматичних активістів організації "Letzten Generation" зірвати телевізійну різдвяну службу
Про це повідомляє видання Spiegel.
Повідомляється, що оскільки були ознаки запланованої акції напередодні Різдва в церкві Воскресіння Христового в Штутгарті-Мерінгені, служба була записана напередодні, повідомила поліція.
Однак, вісім активістів кліматичної групи опівдні у суботу з'явилися перед церквою у Штутгарті, щоб здійснити заплановану акцію на службі, яка мала транслюватися в прямому ефірі. Але їх чекала не пряма трансляція, а зачинена церква.
Парафіяльне управління викликало поліцію.
Прибувши на місце, правоохоронці виявили двох потенційних порушників громадського порядку, яких, провівши бесіду, відпустили.
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