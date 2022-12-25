Кліматичні активісти хотіли зірвати телевізійну різдвяну службу у Німеччині

Про це повідомляє видання Spiegel.

Повідомляється, що оскільки були ознаки запланованої акції напередодні Різдва в церкві Воскресіння Христового в Штутгарті-Мерінгені, служба була записана напередодні, повідомила поліція.

Однак, вісім активістів кліматичної групи опівдні у суботу з'явилися перед церквою у Штутгарті, щоб здійснити заплановану акцію на службі, яка мала транслюватися в прямому ефірі. Але їх чекала не пряма трансляція, а зачинена церква.

Парафіяльне управління викликало поліцію.

Прибувши на місце, правоохоронці виявили двох потенційних порушників громадського порядку, яких, провівши бесіду, відпустили.

14 жовтня екоактивісти групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні.

23 жовтня у музеї Барберіні в Німеччині активісти руху Letzte Generation облили картину "Копиця сіна" імпресіоніста Клода Моне, а потім приклеїли свої долоні до стіни біля витвору мистецтва.

Активісти кампанії Just Stop Oil в понеділок, 24 жовтня, кинули шоколадний торт у воскову статую короля Чарльза ІІІ у лондонському музеї мадам Тюссо.

30 жовтня двоє активісток німецького кліматичного руху "Letzte Generation" приклеїлися до металевої конструкції, яка утримує скелет динозавра віком 66 мільйонів років у Музеї природознавства Берліна.

5 листопада чотири італійські екопротестувальниці в Римі залили гороховим супом картину Ван Гога "Сіяч".

У суботу, 5 листопада, в мадридському музеї Прадо кліматичні активісти приклеїли себе до рамок двох картин іспанського майстра Франсіско де Гойї, що стало останньою акцією з низки протестів, спрямованих проти творів мистецтва по всій Європі