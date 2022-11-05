Кліматичні активісти "приклеїли" себе до рамок картин Гойї у Мадриді
У суботу, 5 листопада, в мадридському музеї Прадо кліматичні активісти приклеїли себе до рамок двох картин іспанського майстра Франсіско де Гойї, що стало останньою акцією з низки протестів, спрямованих проти творів мистецтва по всій Європі
Про це повідомляє видання Reuters.
Кліматичні активісти приклеїли себе до "Махи одягненої" і "Махи оголеної" Гойї й написали на стіні між двома картинами "+1,5 градуса за Цельсієм".
Кампанія Futuro Vegetal заявила, що акцію протесту провели її учасники.
"Минулого тижня ООН визнала неможливість утримувати температуру нижче межі в 1,5 градуса Цельсія. Нам потрібні зміни зараз", - йдеться в повідомленні групи в twitter.
У Прадо заявили, що картини не були пошкоджені, але співробітникам доведеться відремонтувати стіну між двома роботами, які були створені на рубежі 18-го і 19-го століть.
"Ми засуджуємо використання музею як місця для політичного протесту будь-якого роду", - додали в галереї.
Поліція повідомила, що двоє людей були заарештовані.
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