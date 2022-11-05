Кліматичні активісти "приклеїли" себе до рамок картин Гойї у Мадриді

Про це повідомляє видання Reuters.

Кліматичні активісти приклеїли себе до "Махи одягненої" і "Махи оголеної" Гойї й написали на стіні між двома картинами "+1,5 градуса за Цельсієм".

Кампанія Futuro Vegetal заявила, що акцію протесту провели її учасники.

"Минулого тижня ООН визнала неможливість утримувати температуру нижче межі в 1,5 градуса Цельсія. Нам потрібні зміни зараз", - йдеться в повідомленні групи в twitter.

У Прадо заявили, що картини не були пошкоджені, але співробітникам доведеться відремонтувати стіну між двома роботами, які були створені на рубежі 18-го і 19-го століть.

"Ми засуджуємо використання музею як місця для політичного протесту будь-якого роду", - додали в галереї.

Поліція повідомила, що двоє людей були заарештовані.

14 жовтня екоактивісти групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні.

23 жовтня у музеї Барберіні в Німеччині активісти руху Letzte Generation облили картину "Копиця сіна" імпресіоніста Клода Моне, а потім приклеїли свої долоні до стіни біля витвору мистецтва.

Активісти кампанії Just Stop Oil в понеділок, 24 жовтня, кинули шоколадний торт у воскову статую короля Чарльза ІІІ у лондонському музеї мадам Тюссо.

30 жовтня двоє активісток німецького кліматичного руху "Letzte Generation" приклеїлися до металевої конструкції, яка утримує скелет динозавра віком 66 мільйонів років у Музеї природознавства Берліна.

5 листопада чотири італійські екопротестувальниці в Римі залили гороховим супом картину Ван Гога "Сіяч"