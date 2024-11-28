МАГАТЕ не виконує своєї ролі з термінового захисту українських АЕС від ракетних атак РФ, – Greenpeace

Таку заяву поширила організація Greenpeace Центральної та Східної Європи у відповідь на масштабні ракетні удари по електроенергетичній системі України вранці 28 листопада.

В організації нагадали, що ще у вересні генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі домовився з президентом України Володимиром Зеленським розширити інспекційну місію МАГАТЕ, включивши до неї електропідстанції, які стали мішенню російських атак.

"Минуло три місяці відтоді, як МАГАТЕ погодилося розробити план і направити своїх інспекторів для захисту української енергосистеми. У результаті відбулося лише шість днів інспекцій, остання з яких – у жовтні 2024-го. Відтоді РФ здійснила два масовані удари, навмисно націлені на українську електромережу, загрожуючи безпеці її атомних електростанцій", – зазначили в організації.

Після російських ракетних атак 17 листопада Гроссі запевнив міністра енергетики України, що агентство "готове організувати відповідні місії в найближчому майбутньому".

"МАГАТЕ повністю усвідомлює ризики, але поки що вирішило не діяти. Майбутнє, про яке говорить Гроссі, відбувається просто зараз, і це справді надзвичайна ситуація, в якій кожен день, кожна година має значення. Слова МАГАТЕ не захищають українські атомні станції від російської ракетної атаки. Де плани МАГАТЕ щодо постійного, всебічного захисту підстанцій, які необхідні для запобігання колапсу енергосистеми та ядерної катастрофи в Європі?" – заявив Шон Берні, фахівець з ядерної енергетики Greenpeace України, перебуваючи в Києві.