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МАГАТЕ не виконує своєї ролі з термінового захисту українських АЕС від ракетних атак РФ, – Greenpeace

Олена Будько
28 листопада, 2024 четвер
17:26
Війна з Росією МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не виконує своєї ролі щодо термінового захисту українських атомних електростанцій від російської ракетної атаки

Зміст

Таку заяву поширила організація Greenpeace Центральної та Східної Європи у відповідь на масштабні ракетні удари по електроенергетичній системі України вранці 28 листопада.

В організації нагадали, що ще у вересні генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі домовився з президентом України Володимиром Зеленським розширити інспекційну місію МАГАТЕ, включивши до неї електропідстанції, які стали мішенню російських атак.

"Минуло три місяці відтоді, як МАГАТЕ погодилося розробити план і направити своїх інспекторів для захисту української енергосистеми. У результаті відбулося лише шість днів інспекцій, остання з яких – у жовтні 2024-го. Відтоді РФ здійснила два масовані удари, навмисно націлені на українську електромережу, загрожуючи безпеці її атомних електростанцій", – зазначили в організації.

Після російських ракетних атак 17 листопада Гроссі запевнив міністра енергетики України, що агентство "готове організувати відповідні місії в найближчому майбутньому".
"МАГАТЕ повністю усвідомлює ризики, але поки що вирішило не діяти. Майбутнє, про яке говорить Гроссі, відбувається просто зараз, і це справді надзвичайна ситуація, в якій кожен день, кожна година має значення. Слова МАГАТЕ не захищають українські атомні станції від російської ракетної атаки. Де плани МАГАТЕ щодо постійного, всебічного захисту підстанцій, які необхідні для запобігання колапсу енергосистеми та ядерної катастрофи в Європі?" – заявив Шон Берні, фахівець з ядерної енергетики Greenpeace України, перебуваючи в Києві.

  • Ядерні експерти Greenpeace після атаки РФ 17 листопада зазначили, що українські АЕС перебувають під високою загрозою, та закликали МАГАТЕ діяти більш рішуче, аби уникнути потенційної ядерної катастрофи.
  • Експерти ООН з прав людини 25 листопада звернулися до Росії із закликом припинити ракетні обстріли української енергосистеми. Вони також наголосили на відсутності планів МАГАТЕ скерувати місії на критично важливі підстанції, й попередили про ризики ядерної катастрофи, яка потенційно може перевершити аварію на Фукусіма-1 в Японії 2011 року та Чорнобильську катастрофу в Україні 1986 року.
Теги:
Новини
Україна
ракетний удар
ядерна небезпека
Запорізька АЕС
МАГАТЕ
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