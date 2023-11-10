"Опалим листям" відтінити "Буканьєрів": що подивитися на вихідних

Якщо взяти за аксіому, що відпочинок — це радість зосереджуватися на внутрішньому, а не зовнішньому (а завершення тижня саме для цього й призначене), то добрий фільм здатен цьому зосередженню дуже й дуже посприяти. Отож традиційна підбірка кіно для вихідних від "Еспресо"

"Опале листя"

У кінотеатрах з 9 листопада

Фінсько-німецька трагікомедія, яка була представлена на Каннському кінофестивалі, отримавши приз Журі та ставши найкращою стрічкою 2023 року за версією Міжнародної асоціації кінопреси (ФІПРЕССІ). Ця стрічка, яка є двадцятим фільмом для режисера та сценариста Акі Каурісмякі, також висунута від Фінляндії на здобуття премії "Оскар" і конкуруватиме із фільмом Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" від України. І як завжди в Акі Каурісмяк, вона не тільки про зовнішню історію, а й про глибинні сенси, які в цій історії можна відчитувати.

"Анса живе у Гельсінкі, - рекламують фільм. - Вона заробляє тим, що розставляє товар на полиці в супермаркеті, а також сортує пластик для вторинної переробки. Більшість жінок у її віці мають родини, однак вона досі самотня. Якось вона зустрічає такого ж самотнього Холаппу (Юссі Ватанен). Він різнороб, зловживає алкоголем та не планує нічого змінювати у своєму житті. Випадкова зустріч міняє обох. Холаппа знаходить у собі мужність аби позбутися залежності. На шляху до щасливих гармонійних стосунків обом доведеться чимало потрудитися".

Українцям "Опале листя" може бути цікавим ще тому, що прокладає певний місток до України. Однак який - ідіть і дивіться

У головних ролях: Альма Пойсті, Юссі Ватанен, Сакарі Куосманен, Марті Суосало

"Марвели"

З 9 листопада у кінотеатрах

Американський фентезійний супергеройський фільм про Керол Денверс, персонажа коміксів видавництва Marvel Comics, спродюсований Marvel Studios з Walt Disney Studios Motion Pictures у ролі дистриб'ютора. Властиво, ця стрічка режисерки Ніи ДаКоста є тридцять третьою в популярному кіновсесвіті Марвел. А ще - відзнятим у Великобританії, Італії та США продовженням фільму "Капітан Марвел", що вийшов 2019 року, та мінісеріалу "Міс Марвел" 2022 року.

Навіть якщо ви не є одержимими цим кіновсесвітом, який, схоже, розростатиметься й надалі, до десятка фільмів із цієї серії ви точно бачили. І точно чули запитання - а як цю серію краще осягати ( хто ще не встиг цього зробити чи зробив вибірково) - хронологічно з огляду на рік випуску фільмів чи хронологічно з огляду на розвиток подій у кіновсесвіті. Властиво, це запитання починають ялозити на всіх географічних широтах, тільки-но серія отримує продовження. Не заморочуйтеся з цим, а просто - як мінімум - отримуйте насолоду від перегляду саме того фільму, який маєте нагоду переглянути саме зараз.

Отож, як рекламують "Марвелів" у кінотеатрах, під час дослідження червоточини, що утворилася між всесвітами, Керол Денверс стикається з незрозумілим для неї явищем. Щоразу, коли вона використовує свої сили, опиняється в неочікуваному місці. Те саме трапляється з Монікою Рембо та Камалою Хан. Аби розібратися, чому вони міняються місцями щоразу під час застосування сили, їм потрібно зібратися разом".

У головних ролях: Брі Ларсон, Заві Ештон, Тейона Парріс, Пак Со Джун, Іман Веллані, Семюел Л. Джексон.

"Убивця"

На Netflix з 10 листопада

"Дотримуйся плану. Нікому не довіряй. Заборони співчуття, бо співчуття - це слабкість. Передбачай. Не імпровізуй. Ніколи не поступайся перевагою. Бийся лише в тій битві, за яку тобі платять. Запитуй себе: "Що це мені дасть?" Дотримуйся плану. Ось що потрібно, якщо хочеш досягнути успіху".

У тизері-трейлері нової стрічки одного з найяскравіших режисерів Голлівуду харизматичного Девіда Фінчера, заснованої на серії однойменних французьких коміксів, чітко сформульовані правила, за якими живе безіменний головний герой стрічки. Але одного разу щось піде не так.

Критики вже написали, що в цій стрічці Фінчер собі не зраджує, ламаючи усталені канони і водночас традиційно для себе формулюючи запитання і залишаючи пошук відповідей за глядачем. Приміром, схильність людини до вбивства - це норма чи аномалія? Таку схильність має більшість із нас чи меншість тощо. Як і про те, що фільм поєднує в собі гостросюжетний екшн із глибоким зануренням у людську психологію. І все це за добірного акторського складу.

Отже, "після доленосного промаху вбивця протистоїть замовникам і самому собі в гонитві за помстою, яка, на його думку, не є особистою".

У ролях: Майкл Фассбендер, Тільда Свінтон, Арлісс Говард

"Звук свободи"

З 9 листопада в кінотеатрах

Особливість цього кримінального драматичного трилера режисера Алехандро Монтеверде в тому, що він ґрунтується на реальних подіях. Тім Баллард, який є засновником організації, що займається протидією торгівлі людьми та історія з життя якого надихнула творців фільму, теж долучився до зйомок, попрохавши, щоби на головну роль запросили Джеймса Кевізела ("Страсті Христові"). Сценарій почали писати ще у 2015 році. Основні зйомки проходили у Колумбії починаючи з літа 2018 року. І хоч стрічка викликала неоднозначні оцінки критиків, важко заперечити те, що знята вона на надактуальну тему. Адже торгівля людьми вже обійшла торгівлю зброєю і скоро переплюне торгівлю наркотиками. Як кажуть творці фільму, кокаїн можна продати один раз, а дитину - 5-10 разів…

"Тім Баллард працює спеціальним урядовим агентом, серед обов’язків якого виявляти та заарештовувати причетних до виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, - анонсують стрічку в кінотеатрах. - Під час чергової операції він рятує хлопчика Мігеля. Маленьких братика й сестричку з Гондурасу викрали торгівці людьми. Хлопчик просить Тіма врятувати його сестру. Це спонукає Балларда до рішучіших дій. Він покидає свою роботу та вирушає в непрохідні хащі Колумбії. Чим більше свого часу чоловік приділяє вивченню проблеми, тим очевиднішими стають велетенські масштаби злочинної мережі".

У головних ролях: Джим Кевізел, Білл Кемп, Крістал Апарісіо, Едуардо Варастегі та інші.

"Буканьєри" (1 сезон)

На Apple TV+ з 8 листопада

Восьмисерійна костюмована драма режисерки, володарки премії BAFTA Сюзанни Вай, яку надихнув однойменний незакінчений роман лауреатки Пулітцерівської премії, письменниці Едіт Вортон (до речі, першої жінки в історії, що отримала цю престижну нагороду). Написаний в 1938 році, цей роман уже екранізували в середині 90-х років ХХ століття. Пишуть, що "Буканьєри" — перша історична костюмована драма AppleTV+ і є своєрідною відповіддю "Бріджертонам" - американському костюмованому телесеріалу від Netflix, прем'єра якого відбулася у грудні 2020 року.

У серіалі йдеться про кількох заможних молодих американок, які приїхали до вікторіанського Лондона 1870-х років знайти собі грошовитих титулованих чоловіків чи свободу. Зіткнення американських та британських традицій відбувається на фоні того, на що готова людина заради кохання чи грошей.

У ролях: Крістін Фрезет, Імаджен Вотерхаус, Аліша Бо, Крістіна Гендрікс, Міа Тріплтон, Джош Ділан, Гай Реммерс та інші.