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Операція "Єдність-2. Новорічний салют": невідомий задонатив на збір 100 млн грн

15 грудня, 2023 п'ятниця
19:47
Суспільство Операція "Єдність-2. Новорічний салют"

Невідомий задонатив на збір операція "Єдність-2. Новорічний салют" 100 мільйонів гривень: в UNITED24 заявили, що незабаром розкажуть про людину, яка зробила внесок

Про це повідомляє пресслужба UNITED24

"Це просто щось! Один дуже крутий Санта-Клаус таки прийшов, щоб зробити окупантам новорічний салют, і задонатив на Операцію "Єдність-2"... 100 000 000 гривень! Сто! Мільйонів! Тільки уявіть! Скоро ми розкажемо про цього чарівника", - йдеться у повідомленні.

Відтак до закриття збору, який має на меті закупівлю 5 тисяч FPV дронів з боєкомплектом, залишилось зібрати менш ніж 3 мільйони гривень.

В UNITED24 нагадали, що за донат від 100 гривень можна виграти: 

  • прапор, який побував на вершині Евересту, з підписом президента Зеленського
  • 50 браслетів "Азовсталь. Символ незламності" з підписами командирів "Азова"
  • 100 пачок солі "Міць. Українська кам'яна"
  • 100 карток monobank platinum з дворічним обслуговуванням

  • Раніше ГУР та фонд "Повернись живим" показали, що входить у таємний "Black Box", на який минулого року українці зібрали 230 млн гривень. Серед складових "коробки" - український баражуючий боєприпас "Бобер". 
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