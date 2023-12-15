Операція "Єдність-2. Новорічний салют": невідомий задонатив на збір 100 млн грн

Про це повідомляє пресслужба UNITED24.

"Це просто щось! Один дуже крутий Санта-Клаус таки прийшов, щоб зробити окупантам новорічний салют, і задонатив на Операцію "Єдність-2"... 100 000 000 гривень! Сто! Мільйонів! Тільки уявіть! Скоро ми розкажемо про цього чарівника", - йдеться у повідомленні.

Відтак до закриття збору, який має на меті закупівлю 5 тисяч FPV дронів з боєкомплектом, залишилось зібрати менш ніж 3 мільйони гривень.

В UNITED24 нагадали, що за донат від 100 гривень можна виграти:

прапор, який побував на вершині Евересту, з підписом президента Зеленського

50 браслетів "Азовсталь. Символ незламності" з підписами командирів "Азова"

100 пачок солі "Міць. Українська кам'яна"

100 карток monobank platinum з дворічним обслуговуванням