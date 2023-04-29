Про це свідчить опитування Ipsos, опубліковане за тиждень до його коронації, пише Reuters.

Опитування, опубліковане в п'ятницю, засвідчило, що 49% населення вважають, що Чарльз, який буде офіційно коронований 6 травня, добре справляється зі своїми обов'язками, тоді як 9% вважають інакше. Майже третина респондентів не висловили ні тієї, ні іншої думки.

Рівень схвалення знизився з 61% у вересні минулого року після того, як він став наступником своєї матері королеви Єлизавети II.

"Коли до коронації залишається менш як два тижні, король Чарльз може бути радий дізнатися, що половина британців вважає, що він уже добре справляється зі своїми обов'язками, чому позаздрили б нещодавні прем'єр-міністри", – сказав Келлі Бівер, виконавчий директор Ipsos у Великій Британії та Ірландії.

Окреме опитування Ipsos також показало, що 57% задоволені тим, як Чарльз виконує свою роботу, що на 8 процентних пунктів менше, ніж у травні минулого року, коли проводилося аналогічне опитування.

Коли мова зайшла про те, хто з членів королівської сім'ї подобається публіці найбільше, принцеса Уельська Кейт посіла перше місце, випередивши свого чоловіка і спадкоємця престолу принца Вільяма, "будь-кого з онуків короля" і сестру Чарльза принцесу Анну.

Серед найменш улюблених членів сім'ї були принц Гаррі та його дружина Меган, а також друга дружина короля Камілла, яка зараз є королевою-консортом.