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Король Чарльз ІІІ і королева Камілла відкрили сцену "Євробачення-2023" у Ліверпулі

26 квітня, 2023 середа
20:30
Культура

Сьогодні, 26 квітня, король Великої Британії Чарльз ІІІ і королева-консорт Камілла відвідали Арену Ліверпуль, де "засвітили" сцену пісенного конкурсу "Євробачення-2023" і вперше показали її для публіки

Про це повідомляє організатор конкурсу. 

Королівська родина приїхала до Ліверпуля, де взяла участь в урочистому відкритті сцени конкурсу. Король і королева натиснули кнопку й офіційно ввімкнули освітлення арени "Євробачення-2023". Широкій публіці вперше показали сцену 67-го пісенного конкурсу Євробачення.

Сцену відкрили під саундтрек Євробачення-2023, створений українським композитором Михайлом Некрасовим.

До королівського подружжя приєднався Тім Деві, генеральний директор BBC. Вони зустрілися зі співробітниками та творчою командою, яка готувала арену до проведення конкурсу.

Також король і королева поспілкувалася з деякими ведучими конкурсу, зокрема з українською співачкою Юлією Саніною, лауреаткою премії "Еммі" актрисою Ханною Веддінгхем і коментаторами Райланом Кларком та Скоттом Міллсом. Окрім того, вони зустрілися з британською учасницею конкурсу 2023 року Мей Мюллер і музичним директором пісенного конкурсу "Євробачення-2023" Коджо Самюелем.

Сцену "Євробачення-2023 спроєктовано за принципами "єдності, свята та спільноти". На більш ніж 450 квадратних метрах сцени є також 220 квадратних метрів відеоекранів, які незалежно рухаються та повертаються, а також понад 700 відеоплиток, інтегрованих у підлогу, і понад 1500 метрів світлодіодних ліхтарів.

  • Конкурс "Євробачення-2023" мав відбутися в Україні, адже Kalush Orchestra здобули перемогу в пісенному конкурсі попереднього року. Утім через російську війну на території України Європейська мовна спілка передала право на проведення конкурсу Великій Британії. Від імені України він пройде в Ліверпулі. Перший півфінал буде на "Ліверпуль-арені" 9 травня, другий - 11 травня, а гранд-фінал - 13 травня.
  • Україну на Євробаченні-2023 представить гурт TVORCHI.
  • Про те, що король Чарльз III символічно запалить вогні на сцені головного пісенного конкурсу "Євробачення" в M&S Bank Arena, повідомили 21 квітня


 

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