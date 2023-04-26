Король Чарльз ІІІ і королева Камілла відкрили сцену "Євробачення-2023" у Ліверпулі
Сьогодні, 26 квітня, король Великої Британії Чарльз ІІІ і королева-консорт Камілла відвідали Арену Ліверпуль, де "засвітили" сцену пісенного конкурсу "Євробачення-2023" і вперше показали її для публіки
Про це повідомляє організатор конкурсу.
Королівська родина приїхала до Ліверпуля, де взяла участь в урочистому відкритті сцени конкурсу. Король і королева натиснули кнопку й офіційно ввімкнули освітлення арени "Євробачення-2023". Широкій публіці вперше показали сцену 67-го пісенного конкурсу Євробачення.
Сцену відкрили під саундтрек Євробачення-2023, створений українським композитором Михайлом Некрасовим.
До королівського подружжя приєднався Тім Деві, генеральний директор BBC. Вони зустрілися зі співробітниками та творчою командою, яка готувала арену до проведення конкурсу.
Також король і королева поспілкувалася з деякими ведучими конкурсу, зокрема з українською співачкою Юлією Саніною, лауреаткою премії "Еммі" актрисою Ханною Веддінгхем і коментаторами Райланом Кларком та Скоттом Міллсом. Окрім того, вони зустрілися з британською учасницею конкурсу 2023 року Мей Мюллер і музичним директором пісенного конкурсу "Євробачення-2023" Коджо Самюелем.
Сцену "Євробачення-2023 спроєктовано за принципами "єдності, свята та спільноти". На більш ніж 450 квадратних метрах сцени є також 220 квадратних метрів відеоекранів, які незалежно рухаються та повертаються, а також понад 700 відеоплиток, інтегрованих у підлогу, і понад 1500 метрів світлодіодних ліхтарів.
- Конкурс "Євробачення-2023" мав відбутися в Україні, адже Kalush Orchestra здобули перемогу в пісенному конкурсі попереднього року. Утім через російську війну на території України Європейська мовна спілка передала право на проведення конкурсу Великій Британії. Від імені України він пройде в Ліверпулі. Перший півфінал буде на "Ліверпуль-арені" 9 травня, другий - 11 травня, а гранд-фінал - 13 травня.
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