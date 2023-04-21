Офіційно ввімкне світло: Чарльз ІІІ відкриє сцену "Євробачення-2023"

Про це повідомляє ВВС з посиланням на Букінгемський палац.

За словами організаторів, оформлення сцени має створити враження, що конкурс "розкриває свої обійми Україні".

Також король Британії разом із королевою-консортом Каміллою зустрінуться з ведучими шоу, у тому числі й з українською співачкою Юлією Саніною та Маєю Мюллер, яка цього року представляє Велику Британію.

Крім цього, у рамках свого візиту Чарльз та Камілла відвідають Центральну бібліотеку Ліверпуля, щоб офіційно відзначити її побратимство з першою публічною бібліотекою України - Регіональною науковою бібліотекою в Одесі.