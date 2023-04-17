Організатори Євробачення-2023 розповіли, які українські артисти виступлять у фіналі конкурсу

Про це повідомили на сайті "Євробачення".

Запрошеними гостями стали п'ять українських знаменитостей, які раніше вже брали участь у конкурсі. У фіналі "Євробачення-2023" на сцену в Ліверпулі вийдуть минулорічні переможці – учасники колективу Kalush Orchestra. Гурт тішитиме глядачів потужним виступом під назвою "Голоси нового покоління".

"Ми засмучені, що не змогли привезти "Євробачення" до нашої країни, ми вдячні Великій Британії за те, що вона приймає цей конкурс від нашого імені. Ми виступимо задля кожного українця, щоб нагадати, що кращі часи й перемога нашої країни ще попереду, а також щоб показати світові, за що бореться Україна", — зазначили учасники колективу.

Окрім цього, зазначається також, що 13 травня на сцену "Євробачення-2023" вийдуть Джамала, Тіна Кароль, Вєрка Сердючка та колектив Go-A. Додається, що артисти під час Параду прапорів 26-ти країн-фіналістів представлять свої конкурсні пісні, які будуть поєднані з британськими хітами.

"2016-го року я поділилася зі світом своєю особистою історією. Тоді й зараз конкурс відкриває неосяжні можливості для сонграйтерів і авторів. Це територія свободи, де кожен може донести свій меседж у тій чи іншій музичній формі. Саме тому кожен вихід на сцену "Євробачення" є зворушливою та особливою миттю в житті", — поділилася Джамала.

Також у фіналі "Євробачення-2023" виступить минулорічний учасник від Великої Британії Сем Райдер, який зайняв друге місце.

У завершальному інтервал-акті своїми виступами тішитимуть глядачів Нетта Барзілай, Дункан Лоуренс, Мамуд, Корнелія Якобс, Даді Фрейр та Соня. Всі вони раніше брали участь у "Євробаченні".