Пропустили понад 97% засідань або не були на жодному: ОПОРА назвала найбільших прогульників у Раді за жовтень

Про це ОПОРА повідомляє у Facebook.



Прогульниками від ОПЗЖ виявилися Вадим Рабінович, Вадим Столар, Віктор Медведчук, Тарас Козак, Григорій Суркіс та Юлія Льовочкіна, позафракційний нардеп-прогульник - Олесь Довгий.



Крім того, нардепка від "Слуги Народу" Єлизавета Ясько пропустила 99% засідань Ради (була присутня на 8 засіданнях), її колега-"слуга" Любов Шпак пропустила 97% засідань (була на 15 засіданнях), виключений з фракції "слуг" нардеп Олександр Дубінський пропустив 98% засідань (був присутній на 9 засіданнях).



В ОПОРі нагадали, що у жовтні 2019 року парламент ухвалив зміни до законодавства, відповідно до яких відвідуваність народними депутатами пленарних засідань вимірюється їхньою участю в голосуваннях - тобто, якщо депутат не голосує, він не вважається присутнім на засіданнях.



Народним депутатам, які пропустили понад 30% голосувань, не відшкодовуються витрати за відповідний календарний місяць, пов’язані з виконанням ними депутатських повноважень.

За підрахунком громадської організації "Рух ЧЕСНО", станом на лютий 2021 року загальна сума коштів, які нардепи не отримали через прогульництво, сягнула 40 млн грн.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



