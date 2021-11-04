Пропустили понад 97% засідань або не були на жодному: ОПОРА назвала найбільших прогульників у Раді за жовтень
Громадянська мережа ОПОРА підрахувала, що в жовтні 7 нардепів пропустили усі 556 голосувань: шестеро нардепів "Опозиційної платформи - за життя" та один позафракційний депутат
Про це ОПОРА повідомляє у Facebook.
Прогульниками від ОПЗЖ виявилися Вадим Рабінович, Вадим Столар, Віктор Медведчук, Тарас Козак, Григорій Суркіс та Юлія Льовочкіна, позафракційний нардеп-прогульник - Олесь Довгий.
Крім того, нардепка від "Слуги Народу" Єлизавета Ясько пропустила 99% засідань Ради (була присутня на 8 засіданнях), її колега-"слуга" Любов Шпак пропустила 97% засідань (була на 15 засіданнях), виключений з фракції "слуг" нардеп Олександр Дубінський пропустив 98% засідань (був присутній на 9 засіданнях).
В ОПОРі нагадали, що у жовтні 2019 року парламент ухвалив зміни до законодавства, відповідно до яких відвідуваність народними депутатами пленарних засідань вимірюється їхньою участю в голосуваннях - тобто, якщо депутат не голосує, він не вважається присутнім на засіданнях.
- Народним депутатам, які пропустили понад 30% голосувань, не відшкодовуються витрати за відповідний календарний місяць, пов’язані з виконанням ними депутатських повноважень.
- За підрахунком громадської організації "Рух ЧЕСНО", станом на лютий 2021 року загальна сума коштів, які нардепи не отримали через прогульництво, сягнула 40 млн грн.
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