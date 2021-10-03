Оприлюднено "Архів Пандори" із 12 млн документів про офшори світових лідерів. Туди потрапив Зеленський
Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів опублікував "Архів Пандори" із 12 млн документів про офшори світових лідерів та чиновників, серед яких опинився президент України Володимир Зеленський
Про це повідомляє Meduza.io.
Це стало результатом роботи понад 600 журналістів з понад 150 ЗМІ з 117 країн світу, в розпорядженні яких виявився внутрішній архів 14 офшорних реєстраторів.
В "Архіві Пандори" 12 млн документів, які займають три терабайти даних. За обсягом цей архів перевищує всі попередні витоки документів, в тому числі "Панамський архів", в якому містяться документи лише одного офшорного реєстратора.
Зі світових лідерів в архіві зустрічаються імена прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана, прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша, короля Йордану Абдалли II, сім'я президента Азербайджану Ільхама Алієва і президент України Володимир Зеленський.
Бабиш та Зеленський проголошували частиною своєї передвиборчої програми боротьбу з корупцією та збагаченням еліт. При цьому в Бабіша, який зараз веде передвиборчу кампанію, журналісти виявили куплене в 2009 році через офшор шато у Франції вартістю $22 млн, а у Зеленського та його партнерів по "Кварталу 95" - мережа офшорних компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських островах, Кіпрі та Белізі. Гроші з цих компаній вкладалися в елітну лондонську нерухомість. Перед виборами 2019 року Зеленський передав свою частку в цих офшорах Сергію Шефіру, який наразі займає посаду його першого помічника. Журналісти стверджують, що прибуток від цих офшорів досі отримує дружина Зеленського.
Сініша Малі, колишній мер Белграда і близький друг президента Олександра Вучича, в 2015 році заперечував, що йому належать 24 квартири в елітному житловому комплексі на чорноморському узбережжі Болгарії. Він навіть обіцяв віддати журналістам ключі від цих квартир, якщо вони доведуть, що вони дійсно його. Тепер це відомо точно.
В архіві згадуються близька подруга Володимира Путіна і нібито мати його третьої дочки Світлана Кривоногіх, гендиректор "Першого каналу" Костянтин Ернст, сім'я глави "Ростеха" Сергія Чемезова, глава адміністрації президента Антон Вайн, зять міністра закордонних справ Сергія Лаврова Олександр Винокуров, в якого крім віргінських офшорів також виявили ізраїльське громадянство.
Ернста пов'язали з офшором на Британських Віргінських островах та кампанією з реконструкції 39 старих московських кінотеатрів.
Крім світових лідерів та чиновників, у "Архіві Пандори" зустрічаються і імена знаменитостей, які пов'язані з владою напряму. Це, наприклад, іспанський тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола, який, як стверджують журналісти, зберігав свою зарплату в андоррському банку і не заплатив з неї податків в Іспанії, співачка Шакіра, яка через свого юриста вже заявила, що з жодним криміналом чи приховуванням коштів від податків ці компанії не пов'язані і вона їх давно декларувала, а також супермодель Клаудія Шиффер.
- Нагадаємо, 3 жовтня відбулася прем'єра фільму-розслідування "Слідства.Інфо" "Офшор 95", в якому стверджується, що президент України Володимир Зеленський та його близькі соратники по "Кварталу 95" могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
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