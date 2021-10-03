Оприлюднено "Архів Пандори" із 12 млн документів про офшори світових лідерів. Туди потрапив Зеленський

Про це повідомляє Meduza.io.

Це стало результатом роботи понад 600 журналістів з понад 150 ЗМІ з 117 країн світу, в розпорядженні яких виявився внутрішній архів 14 офшорних реєстраторів.

В "Архіві Пандори" 12 млн документів, які займають три терабайти даних. За обсягом цей архів перевищує всі попередні витоки документів, в тому числі "Панамський архів", в якому містяться документи лише одного офшорного реєстратора.

Зі світових лідерів в архіві зустрічаються імена прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана, прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша, короля Йордану Абдалли II, сім'я президента Азербайджану Ільхама Алієва і президент України Володимир Зеленський.

Бабиш та Зеленський проголошували частиною своєї передвиборчої програми боротьбу з корупцією та збагаченням еліт. При цьому в Бабіша, який зараз веде передвиборчу кампанію, журналісти виявили куплене в 2009 році через офшор шато у Франції вартістю $22 млн, а у Зеленського та його партнерів по "Кварталу 95" - мережа офшорних компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських островах, Кіпрі та Белізі. Гроші з цих компаній вкладалися в елітну лондонську нерухомість. Перед виборами 2019 року Зеленський передав свою частку в цих офшорах Сергію Шефіру, який наразі займає посаду його першого помічника. Журналісти стверджують, що прибуток від цих офшорів досі отримує дружина Зеленського.

Сініша Малі, колишній мер Белграда і близький друг президента Олександра Вучича, в 2015 році заперечував, що йому належать 24 квартири в елітному житловому комплексі на чорноморському узбережжі Болгарії. Він навіть обіцяв віддати журналістам ключі від цих квартир, якщо вони доведуть, що вони дійсно його. Тепер це відомо точно.

В архіві згадуються близька подруга Володимира Путіна і нібито мати його третьої дочки Світлана Кривоногіх, гендиректор "Першого каналу" Костянтин Ернст, сім'я глави "Ростеха" Сергія Чемезова, глава адміністрації президента Антон Вайн, зять міністра закордонних справ Сергія Лаврова Олександр Винокуров, в якого крім віргінських офшорів також виявили ізраїльське громадянство.

Ернста пов'язали з офшором на Британських Віргінських островах та кампанією з реконструкції 39 старих московських кінотеатрів.

Крім світових лідерів та чиновників, у "Архіві Пандори" зустрічаються і імена знаменитостей, які пов'язані з владою напряму. Це, наприклад, іспанський тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола, який, як стверджують журналісти, зберігав свою зарплату в андоррському банку і не заплатив з неї податків в Іспанії, співачка Шакіра, яка через свого юриста вже заявила, що з жодним криміналом чи приховуванням коштів від податків ці компанії не пов'язані і вона їх давно декларувала, а також супермодель Клаудія Шиффер.