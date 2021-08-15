Оприлюднено фото з будинку загиблого мера Кривого Рогу
Дніпровський портал "Наше місто" опублікував перші світлини зсередини приватного будинку знайденого мертвим криворізького міського голови Костянтина Павлова
Про це передає Еспресо.TV.
На місце з'їжджаються товариші та колеги Павлова.
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Працює поліція, територію оточено.
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