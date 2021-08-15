Оприлюднено фото з будинку загиблого мера Кривого Рогу

Про це передає Еспресо.TV.



На місце з'їжджаються товариші та колеги Павлова.



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Працює поліція, територію оточено.

















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