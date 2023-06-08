Про це інформує Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти.

До 1 червня Держмистецтва отримувало заявки на участь у конкурсі. Цього року на премію будуть номіновані три українці.

Наталя Іваничук переклала книгу Кетіль Бйорнстад "До музики" українською мовою, вона була видана у Львові у 2019 році видавництвом "Старого Лева".

Петро Таращук працював над твором Кретьєна де Труа "Ланселот, або Лицар Воза: роман у віршах". Книга видана у Тернополі у 2021 році видавництвом "Навчальна книга - Богдан".

Дмитро Чистяк переписав українською вибрані твори Філіппа Жаккотте "Зошит зелені". Книга була видана у Києві у 2020 році видавництвом "Саміт-книга".

Щороку премія імені Григорія Кочура присуджується за кращі переклади українською мовою визначних творів світової поезії та значущі перекладознавчі праці у галузі художнього перекладу.