Оприлюднили список претендентів на літературну премію імені Григорія Кочура
До списку претендентів на здобуття премії імені Григорія Кочура у 2023 році увійшли перекладачі Наталя Іваничук, Петро Таращук і Дмитро Чистяк
Про це інформує Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти.
До 1 червня Держмистецтва отримувало заявки на участь у конкурсі. Цього року на премію будуть номіновані три українці.
Наталя Іваничук переклала книгу Кетіль Бйорнстад "До музики" українською мовою, вона була видана у Львові у 2019 році видавництвом "Старого Лева".
Петро Таращук працював над твором Кретьєна де Труа "Ланселот, або Лицар Воза: роман у віршах". Книга видана у Тернополі у 2021 році видавництвом "Навчальна книга - Богдан".
Дмитро Чистяк переписав українською вибрані твори Філіппа Жаккотте "Зошит зелені". Книга була видана у Києві у 2020 році видавництвом "Саміт-книга".
Щороку премія імені Григорія Кочура присуджується за кращі переклади українською мовою визначних творів світової поезії та значущі перекладознавчі праці у галузі художнього перекладу.
- 13 травня Катерина Калитко стала лавреаткою американської премії Pushcart Prize за текст "Having Lost the Keys…" з поетичною збіркою "Ніхто нас тут не знає, і ми - нікого", яку присуджують за малі літературні форми.
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